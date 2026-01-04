美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

美國總統川普3日下令對委內瑞拉發動軍事打擊，美軍特種作戰三角洲部隊暗夜中閃電突襲，活逮委國總統馬杜洛夫婦，整起行動之大膽神速，震撼國際社會。究竟這支美軍最精銳且神秘的三角洲部隊是何方神聖？他們如何在短短5分鐘內迅猛攻堅，讓執政長達13年的獨裁政權在頃刻垮台？

福斯新聞報導，三角洲部隊（Delta force）正式名稱為「第一特種部隊作戰分遣隊—三角洲」（1st Special Forces Operational Detachment–Delta），以高風險任務見長，包含逮捕或擊斃高價值目標，以及其他需要速度、保密與精準度的敏感行動。這個部隊隸屬美國特種作戰司令部（U.S.Special Operations Command），通常在任務具有重大政治或戰略利害關係時投入。

根據Military.com，三角洲部隊基地位於北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），為美軍特種作戰訓練中樞。部隊曾參與多項具指標性的美軍行動，包括2003年逮捕伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein），也在阿富汗與中東其他地區執行多次反恐任務，鎖定九一一恐攻主嫌賓拉丹所屬的凱達組織（al-Qaeda）高層人物。這次打擊委國行動由資深陸軍軍官指揮，其身分列為機密，目前不清楚行動究竟投入多少人員。

福斯指出，這起行動在美東時間2日晚間10時46分正式展開，美國陸軍第160特種作戰航空團（160th Special Operations Aviation Regiment）——綽號「暗夜潛行者」（Night Stalkers）——以直升機將特種作戰部隊送入委國境內。川普並稱，中情局向五角大廈提供關鍵情報，協助鎖定馬杜洛夫婦所在位置；官員強調，CIA負責追蹤與定位，但實際破門突入、拘捕目標，仍由美軍特種作戰部隊完成。

當時卡拉卡斯上空掠過數架低空飛行的直升機，隨後整座城市至少傳出7起巨大爆炸聲，火光劃破夜空，美軍精銳迅速攻入目標區域。

紐約時報報導川普在記者會上描述證實，當三角洲部隊成員抵達馬杜洛住所後，隨即引爆炸藥、強行攻入建築，僅花費3分鐘就掃除障礙，直抵馬杜洛的藏身處。

川普形容，當時馬杜洛與妻子倉皇試圖逃往一間加固的鋼鐵避難室，「他拚命想跑到安全的地方，那是一扇非常厚重的門，但他根本來不及關上。」

就在部隊進入建築後的第5分鐘，前線隨即傳回無線電訊息：馬杜洛夫婦已遭美軍拘捕。

現年64歲的馬杜洛在1998年當選國會議員，正式踏入政壇，之後歷任國會議長、外交部長與副總統等要職。前總統查維茲病逝前，點名馬杜洛為接班人，使他在2013年以極小差距當選總統。

此後，委國陷入前所未見的經濟危機，民生急速惡化。在2024年總統大選前夕，馬杜洛政府禁止主要反對派領袖馬查多（María Corina Machado）參選，引發國際譁然。選後，當局逕自宣布馬杜洛勝選，並於2025年1月宣誓就任第三任期，馬杜洛在位至今長達13年。