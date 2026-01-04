分析：美企回流前景未明 委內瑞拉石油短期難復甦

快訊

中央社／ 邁阿密3日綜合外電報導
馬杜洛。（路透）

就算美國大型石油公司真的投資數十億美元，如川普總統在馬杜洛被美國特種部隊逮捕後數小時所承諾，未來幾年，委內瑞拉也不太可能見到原油產量有顯著提升。

這個南美國家雖擁有全球估計最大的石油儲量，但過去數十年間，由於經營管理不善，以及委內瑞拉2000年代將石油產業收歸國有、納入包括埃克森美孚（Exxon Mobil）與康菲石油（Conoco Phillips）在內的資產，外國企業投資卻步，原油產量大幅下滑。

分析家告訴路透社，任何有意在當地投資的公司都必須面對安全疑慮、破舊的基礎設施、對美國逮捕馬杜洛行動合法性的質疑，以及長期政治不穩定的風險。

CHRIS Well Consulting業務發展總監克里斯汀（ Mark Christian）表示，美國企業在確信能獲得支付、並至少擁有基本安全保障之前，不會回到委內瑞拉。他還指出，在針對委內瑞拉的制裁解除之前，這些公司不會重返。

此外，委內瑞拉還必須進行法律改革，才能允許外國石油公司進行更大規模的投資。

能源與地緣政治策略專家歐唐納爾（Thomas O'Donnell）告訴路透社：「如果川普等人能實現幾乎不遇抵抗的和平轉型，那麼5到7年內，隨著基礎設施修復和投資安排完成，油產量將大幅提升。」

歐唐納爾表示，委內瑞拉境內有武裝民間團體與游擊隊，「帶有強烈美國主導色彩的失敗政治轉型，可能會導致長達數年的抵抗運動」。

雪佛龍是目前唯一在委內瑞拉營運的美國大型石油公司，休士頓萊斯大學（Rice University）貝克研究所（Baker Institute）拉丁美洲能源計畫主任莫納迪（Francisco Monaldi）表示，委國石油若開放，雪佛龍占有先機，能立即獲利，儘管如此，其他美國石油公司仍將密切關注政治穩定性，並觀望營運環境與合約架構將如何發展。

與伊朗、伊拉克、科威特和沙烏地阿拉伯一同創立石油輸出國家組織（OPEC）的委內瑞拉1970年代日產量曾達350萬桶，占當時全球產量超過7%。2010年代產量減少到每日低於200萬桶，去年平均約為每日110萬桶，僅占全球產量1%。

