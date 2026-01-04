複製藏身處、反覆操演 美軍如何活捉馬杜洛？

1月3日凌晨4時21分，美國總統川普在社群媒體貼文表示，美國已成功執行了一項大膽行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。

路透社和法新社報導，這項行動讓人意外，但知情人士透露，美國中央情報局（CIA）2025年8月起便暗中監控左派領袖馬杜洛的一舉一動，儘管外界普遍報導他因緊張局勢升高而經常更換落腳處。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天說明監控內容時表示：「他的行動、住處、行蹤、飲食、著裝，甚至寵物，我們都嚴密掌握。」

美國精銳部隊，包括美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force），甚至複製了一座與馬杜洛藏身處一模一樣的建築，反覆操演如何進入這間高度設防的住所。

另外兩名消息人士告訴路透社，情報單位還在馬杜洛身邊安插了一名線人，這名線人負責監控馬杜洛動向，在行動展開時隨時定位其精確位置。

美軍12月初即已籌備就緒，只等待「所有條件吻合」的空檔。川普並說，自己4天前下達初步命令，但在軍方與情報高層建議等天候轉佳、雲層較少再展開實際行動。

最後，美東時間1月2日晚間10時46分，川普拍板「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）。

川普當時與幕僚在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），透過現場直播畫面關注行動進展。

這場歷時數小時的行動過程，是綜合4位知情人士的說法及川普本人公開揭露的細節整理而成。

● 大規模行動

美國五角大廈之前調度大規模軍力前往加勒比海地區，派遣1艘航空母艦、11艘軍艦及逾12架F-35戰機。總計超過1萬5000名美軍進駐該區，美方一直形容此為反毒行動一環。

1名知情人士表示，白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及CIA局長雷克里夫（John Ratcliffe）組成核心小組，數月來定期、甚至幾乎每日開會與通話，也時常直接向總統報告。

美東時間1月2日晚間10時46分，川普下達行動指令。

凱恩表示：「他對我們說…『祝你們好運，一路平安』…並傳達給全部聯合部隊。」

超過150架美軍軍機隨後從陸地及海上起飛，包含戰鬥機、偵察機、無人機，以及執行關鍵任務核心的直升機。

凱恩表示，負責執行「撤出馬杜洛」任務的直升機在黑夜中啟航，以距離海面僅約100英尺（33公尺）的高度貼海飛行。

美軍戰鬥機提供空中掩護，同時美國的衛星與網路技術則干擾委內瑞拉的雷達系統。

美東時間1月3日凌晨1時（卡拉卡斯時間凌晨2時）之前，卡拉卡斯發生第一波爆炸。全球一度猜測是否為全面轟炸委內瑞拉軍事目標，但實際上，美軍僅精準打擊委國防空系統，為直升機攻堅掃清障礙。

空襲進行之際，美國特種部隊全副武裝進入卡拉卡斯，隨身還帶有切割噴槍，以在有必要之時破壞馬杜洛所在地的鐵門。

也就是美東凌晨1時左右，部隊抵達馬杜洛位在卡拉卡斯市中心的位置並遭遇對方開火，其中1架直升機雖中彈，仍維持飛行能力。

直升機隊於美東時間1時01分在馬杜洛所在地降落。

抵達馬杜洛藏身處後，美國部隊與聯邦調查局（FBI）探員共同闖入川普形容為「高度戒備的堡壘」式住宅。

川普說：「他們強行突破，把連鐵門這類防禦設施都摧毀了。這些門本來就是為了阻絕外敵設計，但他們就在幾秒內搞定。」

● 馬杜洛夫婦投降

部隊進入安全屋後，凱恩說，馬杜洛與妻子投降。川普表示，這位委內瑞拉領袖試圖進入密室但來不及關門。

川普向福斯新聞頻道（Fox News）節目「福斯與朋友們」（Fox and Friends）表示，「我們原本準備了強力切割噴槍來破門，但最後根本不需要。」

川普表示，無美國人員傷亡，但強調若馬杜洛或委國安保部隊反抗，「他就可能死於行動中」。

川普透露，有部分美軍人員受傷，但無人喪生。

行動展開期間，盧比歐開始通知國會議員任務正在進行。美方官員向路透社表示，相關通知是在行動展開後才發出，而非依循往例事前告知具監督職責的關鍵國會領袖。

凱恩表示，部隊撤離委內瑞拉領空途中，曾數度涉及「自我防衛性」的戰鬥。到了美東時間1月3日凌晨3時20分，載有馬杜洛夫婦的直升機已飛越海域。

川普凌晨4時21分在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布行動後，幾乎整整7個小時過後又發出另一則貼文。

他貼出的是馬杜洛被捕的照片：雙眼蒙住、雙手上銬、身穿灰色運動褲。川普寫道，「馬杜洛正在（兩棲攻擊艦）『硫磺島號』（USS Iwo Jima）上」。