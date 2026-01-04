快訊

馬杜洛夫婦遭美軍抓捕 陸外交部再發話呼籲美方放人

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
圖為委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透）
圖為委內瑞拉總統馬杜洛（左）2018年5月偕妻子佛羅雷斯（右）跑選舉。（路透）

美國方面稱控制委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，大陸外交部4日表示，美方行徑違反國際法，並呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

大陸外交部發言人稱，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。

大陸外交部3日晚先表示，「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對」。

值得注意的是，馬杜洛2日曾在其IG公布與中國代表團會面的影片與照片。他說，今天與大陸國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方重申兩國的堅固聯繫。

美國白宮官方帳號3日晚發布一段視頻顯示，被擄走的委內瑞拉總統馬杜羅疑似出現在位於曼哈頓美國緝毒署（DEA）辦公室。現場畫面顯示，馬杜羅身著黑色連帽衛衣，正沿著一條鋪有藍色地毯、標有「DEA NYD」字樣的走廊行走。據悉，馬杜羅已在緝毒署辦公室完成登記和指紋採集流程。

美國總統川普3日在「真實社群」上發布一張照片，畫面中這位委內瑞拉領導人戴著手銬、蒙上眼罩，身處美國海軍在加勒比海的軍艦上。隨後，他與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）被送往紐約，面對毒品與武器指控。馬杜洛預計5日首次出庭。

