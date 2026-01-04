川普決暫接管委內瑞拉 挨轟恐讓美國陷入泥淖

美國總統川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，並要暫時接管委國政權。川普一向抨擊他人過度干涉國際事務、自詡避免海外糾紛，而這次委國之舉，明顯是他自己政策的大轉變。

路透社報導，川普在中午召開記者會，概述美國介入委內瑞拉的作為，也未排除進一步軍事行動。他表示，美方將持續介入委國政治與石油產業，甚至若有需要，也將派遣地面部隊。

川普強調：「我們將管理這個國家，直到安全、妥善地完成政權過渡。」

至於委內瑞拉內部尚有馬杜洛（Nicolas Maduro）核心幕僚在把持，美國將如何全面掌控局面，對此川普並未清楚說明。

對委內瑞拉的突襲行動，是川普目前為止最大規模的海外軍事行動，攻擊了委國首都卡拉卡斯（Caracas）及其境內多個地方，逮捕委國總統馬杜洛和他的妻子，要將他們引渡至紐約，以毒品走私罪名受審。

這一系列舉動，與一些共和黨人原本期盼背道而馳，他們希望總統能聚焦於選民關心的內政，如生活成本、醫療、經濟等議題。

對干預委內瑞拉一事，川普於記者會上強調，這符合他的「讓美國再次偉大」（MAGA）政策。

他談到委內瑞拉石油資源時表示：「我們希望鄰國情勢穩定，我們要擁有能源。」

然而，凸顯這場政治角力的，有來自喬治亞州的共和黨聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），她在社群媒體發言說，她認為川普已背離「讓美國再次偉大」有關政策，她因此選擇與川普分道揚鑣，並將於下週辭去國會議員職務。

●美國恐陷入泥淖

去年11月路透社／益普索的民調顯示，軍事介入委內瑞拉一事並不受民眾歡迎，僅約1/5美國人支持出兵推翻馬杜洛。

川普愈來愈多的對外作為，正好落入對手民主黨人的口舌，特別是今年11月期中選舉將到來，國會兩院的控制權很可能取決於少數幾個選區的議員席位。而目前共和黨僅以微幅優勢掌控兩院。

聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在與記者通話時表示：「馬杜洛確實是個不合法的獨裁者，但川普在美國國會未授權，自己又沒有後續計畫之下，就展開軍事行動，這很魯莽。」

曾於川普第一任期內出任委內瑞拉特使的艾布蘭（Elliott Abrams）表示，「逮捕馬杜洛的決定是對的...但真正的問題在於：川普如何協助委內瑞拉民主化，在這方面能否做出對的事。」艾布蘭目前擔任美國外交關係協會（CFR）高級研究員。

歐巴馬（Barack Obama）政府前外交政策顧問、現為咨詢公司「全球戰情室」（Global Situation Room）負責人布倫（Brett Bruen）則警告：「我看不出這件事有任何速簡解決方法...美國將會在委內瑞拉深陷泥淖，還會與鄰國衍生出抗衡新問題。」