美國動武逮委內瑞拉總統 合法性問題受矚目

美國稍早採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，成為美國總統川普政府數月來向委國施壓的高潮，但也引發部分國際領袖譴責。路透社採訪數名法律專家探討美方此舉的合法性。

●發生了什麼事？

美國3日凌晨攻擊委內瑞拉，並在委國首都卡拉卡斯（Caracas）的總統官邸抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro），接著已於美東時間3日晚間把馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）押送到美國紐約的拘留所。他們接下來將面臨美方的刑事指控。

川普先前一直呼籲馬杜洛下台，並指控他支持被美方列為恐怖組織的毒梟集團，聲稱這些集團應該對死於非法使用毒品的美國民眾負責。

自2025年9月以來，美軍已在加勒比海地區鎖定被美方懷疑為運毒船的委內瑞拉船隻，發動至少30場轟炸，這些行動造成逾100人喪命。數名法律專家表示，這些行動可能違反美國的法律以及國際法。

●美國政府如何解釋這次行動？

美國官方表示，司法部（Justice Department）曾尋求軍事協助以逮捕馬杜洛。

而馬杜洛夫婦、馬杜洛的兒子、兩名政治領袖及一名被指控為國際幫派的領袖，已被紐約大陪審團起訴，罪名涉及恐怖主義、毒品及武器相關。

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在社群媒體表示，「這些被告很快就會在美國境內的美國法院，面臨美國司法的全面懲罰。」

然而，川普（Donald Trump）在記者會則譴責委內瑞拉「竊取」美國石油利益，並宣稱華府會奪回這些資源，並計劃「治理」委內瑞拉一段時間，但未進一步說明具體細節。

國際法專家表示，川普政府同時描述這次行動為「特定的執法任務」以及「美國可能長期控制委內瑞拉的前奏」，混淆法律問題。

美國東北大學（Northeastern University）的憲法法律專家保羅（Jeremy Paul）指出，「你不能說這是執法行動，然後又說我們現在需要治理這個國家。這完全不合理。」

●美國法律的相關規定是什麼？

美國國會有宣戰權，但總統是三軍統帥。過去，不論哪個黨派的美國總統均曾在任內採取軍事行動，並聲稱這些行動的範圍有限且符合國家利益。

川普的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）去年告訴美國雜誌「浮華世界」（Vanity Fair），若川普要批准在委內瑞拉採取「一些地面活動」，他需要獲得國會同意。

不過，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）說明，在3日的行動之前，國會並未被知會。

而國際法禁止在國際關係中使用武力，僅有少數例外，例如獲得聯合國安全理事會（聯合國安理會）授權或自衛行動。法律專家認為，走私毒品與幫派暴力屬於刑事犯罪，但並不符合發動合法軍事回應的國際武裝衝突標準。

美國哥倫比亞大學（Columbia University）國際安全法專家華克斯曼（Matthew Waxman）分析，「單靠刑事起訴並不能授權動武以推翻外國政府，政府接下來可能會以自衛理論為依據。」

自2019年起，美國就不承認馬杜洛是委內瑞拉的合法領袖，美方認為當時的選舉舞弊。

●是否有類似先例？

1989年，美國曾入侵巴拿馬，以運毒、洗錢等罪名逮捕時任總統諾瑞嘉（Manuel Noriega）。華府當時也聲稱因為一名美國士兵被巴拿馬軍方殺死，出於保護美國公民而採取行動。案件在美國的邁阿密聯邦地方法院審理。

美方當時也主張諾瑞嘉是非法領袖，並承認諾瑞嘉聲稱是敗選的人，為合法領袖。

另外，宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）卸任後，於2022年被引渡至美國，遭控協助毒販，且被判45年有期徒刑。他2025年12月已被川普特赦。

不只一名法律專家對於美國政府會因這次的行動面臨具體責任，抱持懷疑態度。他們認為，即使行動違法，但國際法缺乏執法機制。

美國東北大學憲法法律專家保羅分析，「很難看到有任何法律機構能向政府施加實際後果。」