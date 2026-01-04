快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

川普打擊委內瑞拉 林濁水嘆：極端例外狀況下的必須？

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

美國委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。民進黨前立委林濁水一連發布三篇文，稱美國是唯一持續進行斬首的國家，現在居然從斬首跳級到活捉，這算是正式告別「以規則為基礎的國際秩序」？還是遇到「極端例外狀況下的必須」？

⭐2025總回顧

林濁水指出，一個國家，例外狀態是由主權者做政治決斷，通常是元首，或借元首之名的實權人物，而台灣比較神奇，當前的例外狀態是由大法官做政治決斷，國際社會中，中國做了南海決斷，俄羅斯領導人普丁做了烏克蘭決斷，美國總統川普做了委內瑞拉決斷，然後？

網友對此留言，「希望大陸領導人習近平不要學川普」、「台灣人總是要記得美國是最後一個實際轟炸台灣本島的國家」、「中國有樣學樣，準備做台灣決斷」，有網友認為美國此舉是極端例外下的必須，「因為委內瑞拉支持毒梟的大後台」、「就跟台灣憲法法庭一樣」。

美國昨天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，美方此舉引起全球譁然，有國家予以譴責，也有華府盟邦公開表達支持。

委內瑞拉 美國 馬杜洛 林濁水

相關新聞

馬杜洛遭美軍抓捕 委最高法院令副總統暫接政權

在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他押解出境後，委內瑞拉最高法院今晚下令，由副總統羅德里格...

影／栽川普手上還笑得出來！馬杜洛押解影片曝 輕鬆祝人「新年快樂」

每日郵報報導，白宮於美東時間3日深夜公布委內瑞拉總統馬杜洛被押解「遊街」的影片，可見他雙手上銬、在美國緝毒局（DEA）幹...

川普打擊委內瑞拉 林濁水嘆：極端例外狀況下的必須？

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。民進黨前立委林濁水一連發布三篇文，稱美國是唯一持續進行...

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

經過數個月威脅與施壓後，美國今天轟炸委內瑞拉，並推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），他已被...

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在彭博資訊發表專欄指出，美國政府突襲「斬首」委內瑞...

美軍突襲後卡拉卡斯陷入靜默 民眾憂心下一刻

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天瀰漫著爆炸後的煙硝味，在美國夜間突襲、強人馬杜洛（Nicolas Maduro...

