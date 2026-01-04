川普打擊委內瑞拉 林濁水嘆：極端例外狀況下的必須？

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子。民進黨前立委林濁水一連發布三篇文，稱美國是唯一持續進行斬首的國家，現在居然從斬首跳級到活捉，這算是正式告別「以規則為基礎的國際秩序」？還是遇到「極端例外狀況下的必須」？

林濁水指出，一個國家，例外狀態是由主權者做政治決斷，通常是元首，或借元首之名的實權人物，而台灣比較神奇，當前的例外狀態是由大法官做政治決斷，國際社會中，中國做了南海決斷，俄羅斯領導人普丁做了烏克蘭決斷，美國總統川普做了委內瑞拉決斷，然後？

網友對此留言，「希望大陸領導人習近平不要學川普」、「台灣人總是要記得美國是最後一個實際轟炸台灣本島的國家」、「中國有樣學樣，準備做台灣決斷」，有網友認為美國此舉是極端例外下的必須，「因為委內瑞拉支持毒梟的大後台」、「就跟台灣憲法法庭一樣」。

美國昨天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並已逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，美方此舉引起全球譁然，有國家予以譴責，也有華府盟邦公開表達支持。