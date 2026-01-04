馬杜洛遭美軍抓捕 委最高法院令副總統暫接政權

快訊

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
圖為委內瑞拉前總統馬杜洛1日在首都的公開活動上，親吻委內瑞拉國旗。(美聯社)
美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並將他押解出境後，委內瑞拉最高法院今晚下令，由副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）出任委國臨時領導人。

法新社報導，最高法院裁定，羅德里格斯「以代職身分承擔並行使總統職務所固有的一切權力與責任…以保障行政持續運作及國家整體防衛」。

法官未宣布馬杜洛為永久缺位，因為該裁斷將依法強制要求在30天內舉行大選。

根據路透社，裁決指出，法院將對此議題進行辯論，以「確定適用的法律架構，確保在總統被迫缺席的情況下，國家能持續運行、政府運作無礙，並捍衛國家主權」。

