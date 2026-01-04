從公車司機到鐵腕領袖 馬杜洛的崛起與爭議

今天被美國特種部隊逮捕的馬杜洛在委內瑞拉掌權超過10年，執政期間，他以鐵腕維持高壓統治，同時卻也極力對外包裝，試圖營造謙遜親民的領袖形象。

在被美國總統川普盯上的這幾個月間，這位現年63歲的前公車司機為了對抗排山倒海的壓力，幾乎每天都在直播集會中隨電音起舞，他甚至會用英文反覆吟誦口號「不要戰爭，要和平！」，以回應美方對其販毒集團首腦的指控。

但對許多委內瑞拉人而言，馬杜洛（Nicolas Maduro）並非溫和的和平主義者，在他執政期間，約700萬名委內瑞拉人因面臨任意拘留、操縱審判、酷刑和審查制度等威脅而選擇移民海外。

委內瑞拉經濟全面崩潰，連續4年陷入惡性通貨膨脹，10年間國內生產毛額（GDP）下滑了80%。

隨著權力不斷集中，馬杜洛愈來愈依賴少數國際盟友——特別是中國、古巴與俄羅斯——以及軍方、安全部隊與準軍事力量的支持。

2024年7月那場充滿爭議的選舉後，委內瑞拉爆發抗議，馬杜洛進行鎮壓，導致超過2400人被捕、28人喪生、約200人受傷。

這場暴力鎮壓呼應了他在2014年、2017年與2019年主導的多次血腥打壓反對派行動。

●第一戰士

身材高䠷、留著濃密鬍鬚並將灰白髮絲往後梳理油亮的馬杜洛2013年首次掌權，2018年與2024年兩度宣稱連任，但這些選舉普遍被指控為舞弊。

2025年1月，馬杜洛宣誓就任第3個任期，原本將使他在位長達18年，超過其革命偶像查維斯（Hugo Chavez）的14年。

馬杜洛曾任國會議員、外交部長和副總統，2013年，在社會主義領袖查維斯因癌症去世前3個月，被指定為接班人。

由於馬杜洛缺乏查維斯的辯才與個人魅力，這項接班安排在執政黨「委內瑞拉聯合社會黨」（PSUV）內部引發質疑。

2013年，他在首次大選中僅以些微差距勝出。

但馬杜洛成功挺過一次又一次危機，包括美國制裁，以及使委內瑞拉失去經濟命脈的油價暴跌。

2018年，部分國際社會承認國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統，但其平行政府很快就宣告瓦解。

2024年7月選舉後，美國、歐洲國家與多個拉丁美洲鄰國宣布，反對派人物龔薩雷茲（EdmundoGonzalez Urrutia）才是委內瑞拉的合法領導人。

整個過程中，馬杜洛始終仰賴其妻佛羅雷斯（Cilia Flores）的支持，他稱她為「第一戰士」。

●馬克思主義者與基督徒

在卡拉卡斯，馬杜洛的畫像貼滿了各處建築，他努力塑造親民形象，公開宣稱自己是棒球迷、熱愛騷莎（Salsa）舞，經常在國營電視上展示舞步，身旁總有妻子相伴。

馬杜洛出生於卡拉卡斯，自稱既是馬克思主義者也是基督徒，青少年時期曾在搖滾樂團擔任吉他手。有傳言稱他使用英語時刻意講錯，以免顯得太過「高冷」。

總統任內，馬杜洛挺過多次真實或想像中的威脅，其中包括2018年一起未遂的無人機爆炸攻擊事件，該事件造成多名士兵受傷。

為了轉移對委內瑞拉政治與經濟困境的責任，馬杜洛延續查維斯的反美陰謀論，多次指控美國企圖推翻他。

在將自己描繪為國際陰謀受害者的同時，馬杜洛關閉政治異見管道，無視正當法律程序，拘禁異議人士與挑戰者。

馬杜洛政府因涉嫌侵犯人權，目前正接受國際刑事法院（International Criminal Court）調查。

馬杜洛也展現對現實政治的精明，曾透過與反對派達成在2024年舉行民主選舉的協議，贏得美國放寬制裁及其他讓步。

但他隨後背棄了協議條件，部分制裁很快重新生效。

馬杜洛幾乎無所不在地出現在長期受苦的委內瑞拉人民生活中，在定期的電視露面時揮拳高喊反帝國主義口號。

他也經常以漫畫形象出現在螢幕與印刷品中：一個以他為原型、披著斗篷、名為「超級大鬍子」（Super-Bigote）的超級英雄，誓言「與帝國主義作戰」。