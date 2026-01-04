得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普3日在佛州舉行記者會，說明美軍對委內瑞拉的打擊行動。美聯社
約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在彭博資訊發表專欄指出，美國政府突襲「斬首」委內瑞拉馬杜洛政權，凸顯美軍與情報體系的壓倒性能力，短期可能強化華府在西半球的威懾，但其「封鎖、斬首」的戰術已形成先例，恐怕產生示範效應，讓北京「有樣學樣」用在台灣議題上。

白蘭斯評論認為，美方大規模突襲卡拉卡斯，成功逮捕馬度洛夫婦，且未傳出美方死亡，證明美國能鎖定硬目標並精準打擊，也替川普的西半球路線提供政治戰利品。

不過，這項行動同時衍生3道未知的難題，包括委內瑞拉的未來、未完待續的西半球影響力爭奪戰、以及他國模仿的反作用力。

白蘭斯認為，川普達成的是「換人」而非「換政權」，不代表整個政治統治體系立刻瓦解，因為馬杜洛政府內仍有強硬派留任。川普雖稱美國將暫時接管以監督民主轉型，並威脅政權餘部若不配合將有後續攻擊，但若要收拾近30年左翼查維斯主義（Chavismo）留下的經濟、政治與社會破壞，轉型恐怕漫長且混亂，也考驗反對國家建構（nation-building）的川普，是否真有足夠意願投入。

其次是西半球影響力爭奪仍未終結。評論指出，中國大陸長年以基礎建設、貿易與安全合作深耕拉丁美洲，並以秘魯大型港口、玻利維亞太空追蹤站等作為影響力象徵。儘管川普此舉可能讓拉美各國更謹慎，短期內不敢讓北京取得任何疑似基地的立足點，但中國仍會持續透過經濟、科技與政治連結在區域布局，追求長期優勢。

還有一點是模仿效應的風險。白蘭斯直言：「惡意的政治行動者可能會利用這個先例。」

文中解釋，川普政府可主張這次行動之所以合法，是因馬杜洛已遭美國起訴，並可援引1989年美國入侵巴拿馬、推翻並逮捕涉毒遭起訴的強人諾瑞嘉（Manuel Noriega）作為例證，顯示華府過去就曾做過類似行動。但在當前不再是單極的國際環境下，美國過去不必擔心對手仿效其手段，如今卻可能不同。

白蘭斯指出，北京若密切觀察此事，原因或許出於川普這套戰術——封鎖敵對國家、斬首其領導層——未來可能被用到台灣等情境中。

白蘭斯提醒，冷戰後的單極時代，美國不必擔心競爭對手模仿其戰術；但在今日更具挑戰的環境中，美國的示範有一天可能會被他人以惡劣的手段加以利用。

委內瑞拉 美國 川普

