美軍突襲後卡拉卡斯陷入靜默 民眾憂心下一刻

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。美聯社
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。美聯社

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天瀰漫著爆炸後的煙硝味，在美國夜間突襲、強人馬杜洛（Nicolas Maduro）倒台後，居民震驚之餘開始盤點情勢。

綜合法新社和美聯社報導，襲擊約在當地時間凌晨2時開始，數十起爆炸最初還有人以為是煙火。

衝擊波令窗戶嘎嘎作響，居民紛紛跑到陽台與露台上查看情況，軍機則在空中低空掠過。

市區多處升起濃煙，城市很快被濃霧般的煙霧籠罩。

目擊者指出，包括拉圭拉（La Guaira）、卡拉卡斯的機場和港口、西部的馬拉凱（Maracay）以及東部的伊格羅特（Higuerote）均傳出爆炸聲響。

● 外國政府入境抓人 大學教授：野蠻行徑

美國發動襲擊之後，委內瑞拉人很快得知長年執政的領導人馬杜洛已被押送離境，被帶至紐約受審。

在卡拉卡斯，數百名支持者聚集，要求美方釋出他們領袖的下落的消息。在臨時搭建的舞台上，響起「馬杜洛萬歲」的口號，擴音器播放著革命歌曲。

54歲的大學教授布里斯諾（Katia Briceno）出面抗議她所謂的美國「野蠻行徑」。她對法新社說：「怎麼會有外國政府闖入我們國家，把總統抓走？這太荒謬了！」

除了抗議民眾外，沒有太多委內瑞拉民眾上街，平時熱鬧的大街僅偶有車輛經過，氣氛詭異。

有些膽子大一點敢出門的人，則是面對著全副武裝、身穿黑衣、持著長槍的特工在市中心巡邏的壓力。

美國襲擊過後數小時，委內瑞拉許多商店關門，僅少數商家讓顧客分批入內，店外已排起長長的隊伍。

爆炸造成的損害多集中於軍事設施，現場可見車輛被子彈射穿，還有些車體冒煙燒焦。

● 前景不明 居民膽顫心驚

　

對卡拉卡斯居民而言，前景充滿不確定性。

居民魯卡斯（Yanire Lucas）在自家旁邊軍事基地凌晨爆炸後，忙著收拾破碎玻璃與殘骸。她說，「發生的事前所未見」，還補充家人都不敢出門。「大家心驚膽跳，現在更是不知該如何是好。」

另一名居民皮特隆（Juan Pablo Petrone）問說：「明天會發生什麼？下1個小時會如何？沒有人知道。」

委內瑞拉 美國

