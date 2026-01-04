美軍逮捕馬杜洛 加勒比海空域關閉航班停擺

快訊

中央社／ 西雅圖3日綜合外電報導
美國軍方逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致美國各大航空公司取消數百個航班，嚴重影響加勒比海地區空中交通。圖為馬杜洛夫婦在2018年當選連任後，宣誓就職。 路透社
美國軍方今天在委內瑞拉展開行動，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致美國各大航空公司取消數百個航班，嚴重影響加勒比海地區空中交通。

路透社報導，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Air Lines）、邊疆航空（Frontier）、精神航空（Spirit）和捷藍航空（Jet Blue）自今天清晨起紛紛取消航班，以配合美國聯邦航空總署（FAA）關閉加勒比海空域。

捷藍航空一名發言人表示，公司當天取消215個航班。

聯邦航空總署在飛航公告中指出，因「持續軍事行動帶來飛航安全風險」，決定暫時關閉加勒比海空域，禁止美國航空公司進入。

同時，美國聯邦航空總署也對非美籍航空公司發出安全警示，建議避免進入委內瑞拉領空。

對英國業者的公告說，在距離委內瑞拉領空160公里以內飛行時，會有「防空武器、軍事活動升高所帶來的可能風險」。

聯邦航空總署拒絕對此進一步評論。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資料，在美國展開逮捕馬杜洛行動時，委內瑞拉上空民航運輸幾乎全面停擺。

馬杜洛下台 流亡委內瑞拉人歡呼盼歸國

川普：美軍逮捕馬杜洛後 准許美石油公司進駐委國

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

經過數個月威脅與施壓後，美國今天轟炸委內瑞拉，並推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），他已被...

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在彭博資訊發表專欄指出，美國政府突襲「斬首」委內瑞...

美軍突襲後卡拉卡斯陷入靜默 民眾憂心下一刻

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天瀰漫著爆炸後的煙硝味，在美國夜間突襲、強人馬杜洛（Nicolas Maduro...

葛來儀：美打擊委內瑞拉不太可能改變北京對台戰略

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，外界擔憂中國恐以美國此舉來合理化其對台行動。美學者對此...

委內瑞拉官邸到紐約拘留所 美神速拘捕運送馬杜洛

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所。美軍與紐約警方動作迅速，約半天時間將...

