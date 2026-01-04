美軍逮捕馬杜洛 加勒比海空域關閉航班停擺

美國軍方今天在委內瑞拉展開行動，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致美國各大航空公司取消數百個航班，嚴重影響加勒比海地區空中交通。

路透社報導，美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）、聯合航空（United Air Lines）、邊疆航空（Frontier）、精神航空（Spirit）和捷藍航空（Jet Blue）自今天清晨起紛紛取消航班，以配合美國聯邦航空總署（FAA）關閉加勒比海空域。

捷藍航空一名發言人表示，公司當天取消215個航班。

聯邦航空總署在飛航公告中指出，因「持續軍事行動帶來飛航安全風險」，決定暫時關閉加勒比海空域，禁止美國航空公司進入。

同時，美國聯邦航空總署也對非美籍航空公司發出安全警示，建議避免進入委內瑞拉領空。

對英國業者的公告說，在距離委內瑞拉領空160公里以內飛行時，會有「防空武器、軍事活動升高所帶來的可能風險」。

聯邦航空總署拒絕對此進一步評論。

根據航班追蹤網站FlightRadar24資料，在美國展開逮捕馬杜洛行動時，委內瑞拉上空民航運輸幾乎全面停擺。