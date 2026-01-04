快訊

葛來儀：美打擊委內瑞拉不太可能改變北京對台戰略

中央社／ 華盛頓3日專電
美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，外界擔憂中國恐以美國此舉來合理化其對台行動。圖為馬杜洛夫婦2019年出席擊敗西班牙殖民地軍隊的博亞卡戰役200周年紀念活動。 路透社
美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，外界擔憂中國恐以美國此舉來合理化其對台行動。美學者對此分析，兩者情況不同；北京對台有其既定戰略，不太可能因美對委國的行動而產生重大改變。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。美國總統川普（Donald Trump）隨後於自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文宣布，美方已逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並將兩人押送離境。

外媒報導，馬杜洛夫婦下午已被押至紐約；馬杜洛預計將於5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭，面對毒品和持有武器相關的指控。

美軍拘捕馬杜洛夫婦的行動震驚國際，外界也擔憂美國此舉恐對中國、俄羅斯激起漣漪效應。美國共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）在社群媒體X發文表示，美軍的行動對委內瑞拉人民及整個地區的未來都是正面的。

但貝肯說，他最擔心的是，「俄羅斯會藉此為其對烏克蘭非法且野蠻的軍事行動辯護，或中國將用此來合理化對台灣的入侵」。獨裁者恐將試圖利用此事，為其自私的目的尋找藉口。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）傍晚以電子郵件回覆中央社記者提問表示，北京必然會譴責美國行動，並指控美國違反「聯合國憲章」。中國領導人也將利用機會把中國塑造成一個守法的國家，與美國形成對比。

中國外交部稍早表示，中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。中方敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

葛來儀分析，中國對台灣有其自身的戰略，不太可能因美國對委內瑞拉的行動而在根本上改變。「中國正在打一場長期戰，並持續認為國際趨勢有利於其國家統一與民族復興的目標」。

葛來儀認為，儘管未來中國國家主席習近平有可能調整路線，但他不太可能因為美國在委內瑞拉的行動而改變對台政策。

另一方面，前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）受訪也說，兩者情況不同。台海兩岸的爭端並非單純的軍事問題，而是政治問題，儘管也涉及軍事層面。

卜睿哲表示，他不確定台灣2028年總統選舉的結果會是如何，但民進黨是否能持續執政還不一定，「因此習近平有理由選擇拖延時間」。

