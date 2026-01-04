委內瑞拉官邸到紐約拘留所 美神速拘捕運送馬杜洛

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所。美軍與紐約警方動作迅速，約半天時間將2名「被告」由委國首都卡拉卡斯的總統官邸運至紐約等候開庭。

被美軍逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），在美東時間3日下午4時45分左右，搭機被送至紐約上州紐堡（Newburgh）的司徒華國民兵空軍基地（Stewart Air National Guard Base），約晚間7時由直升機運至下曼哈頓西30街河岸碼頭，在多輛警車戒護下，送至位於布魯克林的拘留所。

馬杜洛夫婦在美軍於首都卡拉卡斯（Caracas）發動的軍事行動中被捕，送至美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦前往古巴關達那摩灣（Guantanamo Bay）海軍基地，再搭機至紐約國民兵空軍基地。

從被捕到運至紐約，期間馬杜洛乘坐直升機、軍艦、軍機與警車等交通工具，約半天時間送至拘留所。

馬杜洛與委國官員等14人，於2020年3月被美國紐約州、華盛頓特區與佛羅里達州聯邦檢察官以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒、持有槍械等罪名被起訴，美國司法部今天公布的起訴書增加馬杜洛妻兒2人。

美國媒體報導，全案將在5日於紐約南區聯邦地方法院開庭。

馬杜洛等「被告」將在以環境惡劣聞名的布魯克林拘留所過夜等待開庭，艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案被告麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）等知名人士都曾在相同拘留所留置。

美國曾在1989年底採取大規模軍事行動入侵巴拿馬，以運毒、洗錢等罪名逮捕總統諾瑞嘉（Manuel Noriega），行動拖了近2週才迫使諾瑞嘉投降，案件在邁阿密聯邦地方法院審理。諾瑞嘉分別在美國、法國服刑，至2011年引渡返巴拿馬。