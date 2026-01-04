快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍斬首委國政權「裡應外合」內幕曝光！行動前川普送1句祝福

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦於美東時間3日抵達美國紐約空軍基地，並在美方押送下另乘直升機前往曼哈頓。路透
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦於美東時間3日抵達美國紐約空軍基地，並在美方押送下另乘直升機前往曼哈頓。路透

美國總統川普3日證實，美軍已對委內瑞拉發動軍事打擊，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦，押送至紐約受審。這場「斬首」馬杜洛政權的行動代號為「絕對決心」（Operation Absolute Resolve），從美東時間2日深夜展開，並在5小時內成功突破委國防空系統並攻堅馬杜洛住所逮人。

⭐2025總回顧

綜合路透與華爾街日報報導，這起行動歷時數月策畫，一舉得手的關鍵不僅有華府釋出混亂訊號確保突襲，以及美國中情局老早掌握馬杜洛作息與線人裡應外合，還有美軍精銳搭建「一比一仿真安全屋」反覆演練攻堅，最終完成一場被視為美國「近年記憶中最複雜的行動」之一。

川普在行動前更透過軍方高層向待命部隊轉達一句話：「祝好運、一路順風」（Good luck and godspeed）。

美方從去年夏季開始策畫，且曾多次試圖發動攻擊但臨時喊停。美軍原本在耶誕節與元旦等時點就曾準備行動，但都因天候不佳受阻，從美國本土基地前往加勒比海的轟炸機、戰鬥機與加油機一度升空，最後又被命令折返。直到川普把放行時機交由五角大廈評估後，才在美東時間2日晚間10時46分拍板啟動。

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩表示，行動啟動後，美軍先對首都卡拉卡斯周邊軍事目標發動空襲，重點在癱瘓防空系統，並確保直升機能安全進入目標區域；這次動員逾150架軍機，從西半球20處基地起飛，機種包含F-35、F-22戰機與B-1轟炸機，另配合空中加油機、無人機與電子干擾機支援。

凱恩說，當地時間凌晨2時01分，一支美軍特種部隊小隊抵達馬杜洛官邸時直升機遭射擊，美方以「壓倒性火力與自衛」回應；特種部隊隨後與美國聯邦調查局（FBI）探員一同進入安全屋，馬杜洛夫婦最終投降。川普則稱，馬杜洛一度試圖躲入避難室，但攻堅來得太快，「連門都來不及關上」就被制伏。

路透引述知情人士透露，事實上，美國中情局（CIA）自去年8月起在當地部署小型小隊，蒐集馬杜洛的作息情資；另有消息人士稱，情報單位掌握一名接近馬杜洛的內線，行動展開時即時回報其移動並協助鎖定位置。

美軍特種作戰部隊則在當地搭建與馬杜洛官邸「一比一」的複製建物反覆演練，並備妥焊槍，以備必要時切開鋼門。

白宮內部則有川普資深幕僚米勒、國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯與CIA局長拉特克利夫組成核心小組，數月來密集討論行動；路透稱，魯比歐是在行動開始後才通知國會議員。

至當地時間凌晨3時29分，馬杜洛及其夫人佛羅雷斯已被押送上美軍飛機並被帶離委國。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛下台 流亡委內瑞拉人歡呼盼歸國

川普：美軍逮捕馬杜洛後 准許美石油公司進駐委國

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

相關新聞

美軍轟炸委內瑞拉 馬杜洛被捕與委國局勢一次看

經過數個月威脅與施壓後，美國今天轟炸委內瑞拉，並推翻委內瑞拉左翼獨裁領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），他已被...

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授白蘭斯（Hal Brands）4日在彭博資訊發表專欄指出，美國政府突襲「斬首」委內瑞...

美軍突襲後卡拉卡斯陷入靜默 民眾憂心下一刻

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）今天瀰漫著爆炸後的煙硝味，在美國夜間突襲、強人馬杜洛（Nicolas Maduro...

美軍逮捕馬杜洛 加勒比海空域關閉航班停擺

美國軍方今天在委內瑞拉展開行動，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），導致美國各大航空公司取消數百個航班，嚴...

葛來儀：美打擊委內瑞拉不太可能改變北京對台戰略

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，外界擔憂中國恐以美國此舉來合理化其對台行動。美學者對此...

委內瑞拉官邸到紐約拘留所 美神速拘捕運送馬杜洛

美國採取軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，兩人在美東時間3日晚間被送至紐約拘留所。美軍與紐約警方動作迅速，約半天時間將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。