馬杜洛下台 流亡委內瑞拉人歡呼盼歸國

中央社／ 波哥大3日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，今天在全球各大城市有數以千計流亡海外的委內瑞拉人歡聲慶祝。在馬杜洛執政下，估計有近800萬人民因經濟崩潰或受壓迫而逃離家園。

●在智利首都聖地牙哥（Santiago），有數千民眾聚集，揮舞著委內瑞拉國旗，許多人穿著國旗顏色黃、藍、紅的服飾，氣氛歡欣鼓舞。

街頭小販羅哈斯（Yurimar Rojas）在人群中大聲激動地對法新社表示：「我們終於可以回家了。我們終於要擁有自由的國家了！」

馬杜洛（Nicolas Maduro）自稱2018年及2024年兩度勝選而上位，外界普遍認為這是舞弊而來，他在3日清晨遭美軍突襲逮捕，將被押送至紐約，以毒品走私罪名接受審判。

61歲的加里亞多（Yasmery Gallardo）在聖地牙哥受訪時說：「這對我們來說太重要了。」她已在當地生活了8年，正計劃不久之後返鄉。

●在美國邁阿密（Miami）也聚集數千人，他們歌唱、親吻委內瑞拉國旗。

人群中有人高呼：「謝謝你，川普！」

●在西班牙目前約有40萬委內瑞拉僑民，馬杜洛下台後，在馬德里（ Madrid）也集合了數千名民眾慶祝歡呼。

「他倒台了！他走了！」許多人把委內瑞拉國旗披在肩上，互相擁抱、高聲吶喊。

●在哥倫比亞首都波哥大（Bogota），美髮師贊布拉諾（Kevin Zambrano）滿臉笑容地向法新社表示，終於看到馬杜洛下台，「我真的非常、非常、非常開心！」

委內瑞拉的鄰國哥倫比亞，接納近300萬委內瑞拉人，人數比任何國家都多。

●但在墨西哥市（Mexico City），有數十人在美國大使館前抗議，高舉「反戰」等標語表達立場；顯示並不是所有人都支持美國干涉一個主權國家。

●委國反對派聲音

在馬德里集會現場，當廣播系統播放了委國反對派領袖 、諾貝爾和平獎得主馬查多（Maria CorinaMachado）的談話，會場瞬間鴉雀無聲。

馬查多說：「委內瑞拉終將獲得自由！」

●委內瑞拉前景

馬杜洛下台，委國未來依舊充滿變數。美國總統川普（Donald Trump）今天表示，美國將「暫時管理」委內瑞拉，直到權力順利交接。

法新社報導，依據川普說法，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已表示願意與華府合作，但他強調馬查多「在國內既沒有足夠支持度，也沒有足夠威望」能擔任總統。

委內瑞拉 美國 馬杜洛

