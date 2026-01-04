川普稱抓捕馬杜洛 陸學者：美重塑控制西半球戰略企圖

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美國總統川普3日在社群發文，公布委內瑞拉總統馬杜洛被逮後遭押送出境的畫面。美方執法人員可能出於安全考量將馬杜洛雙眼蒙住。（路透）
美國總統川普3日在社群發文，公布委內瑞拉總統馬杜洛被逮後遭押送出境的畫面。美方執法人員可能出於安全考量將馬杜洛雙眼蒙住。（路透）

美國總統川普3日宣布，美國在對委內瑞拉的行動中抓獲委總統馬杜洛及其夫人，並將兩人帶離委內瑞拉，該舉引發世界譁然。大陸官媒環球時報引述大陸專家分析稱，該行動突顯美國試圖以「雷霆手段」重塑西半球控制權的戰略企圖。

報導引述一名未具名中國拉美事務專家分析稱，如果馬杜洛退出政治舞台，委內瑞拉首先面臨一定程度的權力真空。接下來委內瑞拉可能進入較長時間的政治博弈階段，短期由副總統或其他執政黨領導接任臨時總統，各方勢力與外國力量在幕後博弈，其路徑或與伊拉克、阿富汗在重大政治變局後的經歷有一定相似性，短期內實現「清晰、穩定、可預期」的政治秩序並不容易。

湖北大學區域與國別研究院院長吳洪英認為，美方後續核心訴求很高機率是扶持親美反對派政權，其本質目的仍是掌控委內瑞拉石油資源。不過這一局面存在較高不確定性，若事態成真，可能引發南美地區動盪；若局勢能得到控制，其影響範圍或相對有限。

對於美國此舉目的，上海大學拉美研究專家江時學表示，一方面本質上是委美長期矛盾的總爆發。另一方面，美國也有經濟層面的訴求，即石油資源爭奪，意在重新掌控委內瑞拉的石油資源命脈。

而美國也有內部因素考量，吳洪英稱，當下美國國內兩黨博弈激烈，美政府在中東、對俄博弈中缺乏建樹，試圖通過對外動武轉移國內矛盾、製造國際聲勢，謀求政治私利。

美國行動將對全球產生影響，上海外國語大學美國與太平洋地區研究所研究員吳小凡指出，拉美地區將出現更為清晰的地緣政治分裂。親美右翼政府雖然會表示對美支持，但巴西、墨西哥、哥倫比亞等將譴責「新門羅主義」復活，美拉關係可能出現倒退。更深層後果是：二戰後某些「主權豁免默契」被打穿，反美情緒與代理人衝突風險上升。

「環球時報」前總編胡錫進3日在微信公眾號發文評論稱，要知道委內瑞拉在拉美不算是小國家；然而，美國的突襲就像是對付格陵蘭島，幾乎沒遇到抵抗，委內瑞拉成為現代戰爭中總統被第一時間抓走的唯一例子。他還稱，國際輿論一直有一個大共識，即美國對委內瑞拉採取行動「打擊販毒」只是藉口，川普真正要做的是重新嚴厲控制拉美，奉行川普版的「門羅主義」。

大陸外交部3日就美國對委內瑞拉實施軍事打擊做出表態稱，「中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。」此外，包括古巴、哥倫比亞等國也對此行動提出譴責。

