川普政府逮捕馬杜洛 美反戰示威、慶祝活動兩樣情

中央社／ 舊金山3日專電
委內瑞拉總統馬杜洛夫婦在2018年競選連任時，向支持者揮手。 路透社
美國委內瑞拉發動大規模攻擊，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，軍事行動在美國引起不同反應，有委內瑞拉社群慶祝馬杜洛被抓捕；舊金山等多個城市則有大批群眾舉行反戰示威，譴責此舉違法，質疑行動合法性。

美國總統川普（Donald Trump）今天召開記者會說明美軍行動，並表示美國將治理委內瑞拉。舊金山多個團體隨後迅速在市中心觀光客密集的聯合廣場周遭發起示威。

現場示威群眾高舉「不要對委內瑞拉開戰」、「不要戰爭」、「勿插手委內瑞拉石油」等標語，各個團體派代表輪流發言，質疑美國大規模攻擊委內瑞拉的正當性。

美軍已抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，將兩人帶往紐約受審。美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控。

發起反戰示威的ANSWER Coalition組織，發言人馬哈揚（Sonica Mahajan）接受中央社等媒體訪問表示，超過7成美國人反對這場戰爭，「我們不希望有任何戰爭，不希望美國動用炸彈、派出軍隊或軍艦」，她並抨擊美國對馬杜洛的指控子虛烏有，目的是為了石油資源。

勞工團體代表麥克斯（Max）也向中央社表達立場，批評這是帝國主義戰爭，是對委內瑞拉主權的侵犯。

舊金山之外，紐約、洛杉磯等多個城市也發起示威，反對美國對委內瑞拉軍事介入。

不過，美國各地同時也傳出慶祝活動；據洛杉磯電視台KTLA報導，加州委內瑞拉咖啡店老闆史楚賓格（Alexander Strubinger）認為，委內瑞拉在歷經多年貪腐與經濟崩壞之後，改變勢在必行。另外，美聯社報導，佛羅里達州有委內瑞拉社群高聲慶祝。

美聯社報導指出，參與慶祝的群眾高喊「自由」；對部分委內瑞拉裔的民眾而言，這場歷經數月的軍事行動，使他們多年來與親人被迫分離的痛苦，有望畫下句點。

加州政界也出現不同反應；民主黨籍的前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）發表書面聲明，表示此舉顯示川普公然無視美國憲法第一條所賦予國會的宣戰權。

共和黨籍的聯邦眾議員金映玉（Young Kim）則在X平台推文支持軍事行動，指出馬杜洛是一名殘暴獨裁者、遭到起訴的毒品恐怖分子，導致致命毒品大量輸入美國。

委內瑞拉 美國 川普 馬杜洛

