快訊

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

2026高雄、台南綠營內戰廝殺 卻也是藍白合或分試煉場

川普：美軍逮捕馬杜洛後 准許美石油公司進駐委國

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘3日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。 路透社
委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。 路透社

美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司進入委內瑞拉，開採豐富的原油資源。

⭐2025總回顧

法新社報導，川普在記者會上表示：「我們將讓美國非常大的石油公司、也是全球最大的石油公司進入當地，投入數十億美元，修復嚴重破損的基礎建設與石油設施，並開始為這個國家創造收益。」

根據路透社，美國能源業者雪佛龍（Chevron）是目前唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，其產出的重質原油主要供應美國墨西哥灣沿岸及其他地區的煉油廠。

至於埃克森美孚公司（Exxon Mobil）與康菲石油公司（Conoco Phillips）等公司，則在近20年前前總統查維茲（Hugo Chavez）下令油田國有化後，陸續退出委內瑞拉。美國最大石油貿易組織美國石油協會（API）今天表示，正持續關注局勢發展。

休士頓萊斯大學（Rice University）貝克研究所（Baker Institute）拉丁美洲能源計畫主任莫納迪（Francisco Monaldi）表示，委國石油若開放，雪佛龍占有先機，能立即獲利。儘管如此，他指出其他美國石油公司仍將密切關注政治穩定性，並觀望營運環境與合約架構將如何發展。

川普也表示：「對所有委內瑞拉石油的禁運令依然全面生效。」

在突襲行動前、針對委內瑞拉展開為期數週的軍事施壓行動期間，美軍扣押至少2艘油輪，華府表示這些船隻受到美國的制裁。

川普也警告委內瑞拉其他政界與軍方人物，並表示：「馬杜洛所遭遇的事情，也可能發生在他們身上。」

委內瑞拉自2019年起受到美國的石油制裁，目前每日原油產量約100萬桶，多數以大幅折扣在黑市出售。

川普聲稱，委內瑞拉政府正利用石油收入來資助「毒品恐怖主義、人口販運、謀殺以及綁架」。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

美軍抓捕馬杜洛 川普警告哥倫比亞總統「最好小心點」

阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

馬杜洛夫婦遭逮 川普：美國軍艦帶往紐約

相關新聞

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從...

馬杜洛下台 流亡委內瑞拉人歡呼盼歸國

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，今天在全球各大城市有數以千計流亡海外的委內瑞拉人歡聲慶祝。在馬杜洛執政下，估計有近800萬...

川普：美軍逮捕馬杜洛後 准許美石油公司進駐委國

美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司...

川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，引發民主黨抨擊未取得國會授權就動武，也未依規定事先知會國會。民主黨參議員預計下周表...

川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

路透社今天引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因...

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

美國總統川普在委內瑞拉軍事行動記者會多次提及石油產業。「紐約時報」、「華爾街日報」報導，委國油田國有化多年，國際業者被迫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。