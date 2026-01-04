川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

路透報導，美軍於美東時間3日凌晨大規模突襲委內瑞拉，並逮捕委國總統馬杜洛夫婦。美國總統川普事後召開記者會稱，委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就職並願意與華府合作。

但美聯社報導，川普記者會後，羅德里格斯在全國演說中表達嚴厲譴責，稱美國行徑「野蠻」、「非法且不正當綁架」馬杜洛，攻擊委國主權。

她還說，委國已準備好「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普政府突襲委國、「斬首」馬杜洛政權

根據美國司法部，馬杜洛2020年已遭紐約法院起訴，控罪包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有前述裝置危害美國；接下來將在美國受審。

美國總統川普3日在記者會上則指控委國「偷走」美國石油利益，並表示打算暫時接管委內瑞拉，但未交代細節。

路透引述國際法專家指出，川普政府一方面把行動定位為「執法逮捕」，一面又鋪陳美國接管委內瑞拉，因而讓法律定位自相矛盾。東北大學憲法學者保羅（Jeremy Paul）直言：「不能先說是執法，轉頭又說要接管國家，這根本不合理。」

川普政府未通報國會 整起行動是否合法？

美國國會握有宣戰權，但總統作為三軍統帥，歷任政府常以「有限規模、符合國家利益下」主張可動武；川普幕僚長威爾斯曾稱，若在委國授權地面行動需國會同意，國務卿魯比歐則透露這起行動事前未通報國會。

國際法原則禁止對外用武，僅限安理會授權或自衛等例外。

法律專家認為毒品走私與幫派暴力屬刑事犯罪，不足以構成可正當化軍事回應的武裝衝突。哥倫比亞大學學者瓦克斯曼（Matthew Waxman）說，僅憑刑事起訴無權以武力推翻外國政府，政府可能改以「自衛」理論支撐；美國自2019年起也未承認馬杜洛為合法領導人。

美政府逮捕外國領袖有先例 華府難被實質追究

美國政府過去曾在海外逮捕刑事嫌犯，但多半取得當地同意；儘管華府稱馬杜洛不具正當性，卻未承認任何可授權其逮捕馬杜洛的委國替代領袖。

較接近先例的是1989年美國逮捕巴拿馬前獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega），當時美方以其涉毒遭起訴、且巴國部隊殺害美兵為由動武，並承認另一名候選人為合法領袖。

另有宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）2022年被引渡赴美、涉毒定罪判45年，後於去年12月獲川普赦免。

法律專家認為，即便美方行動不合法，國際法缺乏有效執行機制，美國也難被實質究責。憲法學者保羅直言，難想像有任何法律機構能對美國政府施加實際後果。