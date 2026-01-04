快訊

川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低。圖為2025年12月10日馬杜洛及其夫人在委內瑞拉首都加拉加斯參加活動的檔案照。 新華社
路透社今天引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。

這波停擺發生之際，美國剛將委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人自首都卡拉卡斯（Caracas）押送離境，並宣布將主導這個南美洲國家的政治過渡。

川普今天表示，對委國的「石油禁運」已經全面生效。

根據監控數據顯示，多艘近期已裝載原油與燃料、原定前往美國與亞洲等地的船舶均未啟航；另有部分原在排隊等候裝載的油輪則已空船駛離。監測機構TankerTrackers.com指出，委國主要油港荷塞（Jose）今天沒有任何油輪進行裝載作業。

消息來源及委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）文件顯示，全面中止原油出口，包括由國營PDVSA主要合作夥伴雪佛龍（Chevron）承租的油輪，可能迫使委國加速削減油田產量，主因是近幾週來，該國的儲油槽以及作為流動倉儲的船隻皆已迅速飽和。

PDVSA與雪佛龍對於置評請求尚未立即回應。

相關新聞

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從...

馬杜洛下台 流亡委內瑞拉人歡呼盼歸國

美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，今天在全球各大城市有數以千計流亡海外的委內瑞拉人歡聲慶祝。在馬杜洛執政下，估計有近800萬...

川普：美軍逮捕馬杜洛後 准許美石油公司進駐委國

美國總統川普今天表示，在美軍發動軍事行動逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之後，他將允許美國石油公司...

川普打擊委內瑞拉未通報國會惹議 參院擬表決制衡

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，引發民主黨抨擊未取得國會授權就動武，也未依規定事先知會國會。民主黨參議員預計下周表...

川普下令全面封鎖水域 委內瑞拉石油出口陷癱瘓

路透社今天引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因...

美逮捕馬杜洛改寫石油產業 雪佛龍前景看好

美國總統川普在委內瑞拉軍事行動記者會多次提及石油產業。「紐約時報」、「華爾街日報」報導，委國油田國有化多年，國際業者被迫...

