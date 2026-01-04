影／馬杜洛被押至紐約畫面曝！手腳上銬被套頭 2原因遭蒙眼

美國總統川普在美東時間3日下令大規模突襲委內瑞拉，並已逮捕委國總統馬杜洛夫婦。美國有線電視新聞網（CNN）報導，馬杜洛及其夫人佛羅雷斯在當地當日下午5時左右，乘美軍專機抵達紐約史都華國民兵空軍基地。

馬杜洛夫婦3日在委國遭美軍特種部隊逮捕後，隨即被押送出境，稍早已抵達史都華空軍國民兵基地（Stewart Air National Guard Base）。

知情官員向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）表示，馬杜洛抵達紐約基地後，料將由直升機送往紐約市，完成相關程序後移送至大都會拘留中心收押；他最快可能於5日晚間前出庭受審。馬杜洛2020年已在紐約法院遭到起訴，控罪包括密謀毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有前述裝置危害美國。

CNN地方聯播夥伴WCBS畫面顯示，馬杜洛身穿灰色衣物、手戴手銬，在十多名身穿黑衣的聯邦探員與疑似美國緝毒局（DEA）人員押解下走下機艙梯，頭部似乎被遮蓋，雙腿也疑有鎖鏈。

另據英國天空新聞美國特派員馬修斯（James Matthews）轉述，川普稍早在真實社群分享馬杜洛被逮畫面，可見馬杜洛被蒙住眼睛，身旁疑似有一名穿著美國緝毒局制服的人員。

馬修斯指出，蒙眼可能是為了避免馬杜洛辨識周遭探員身分，也可能出於安全考量，以防其傷害自己或他人。馬修斯形容，美方對移送過程勢必採取多重戒備。

BREAKING: Nicolas Maduro is led away in handcuffs after landing at New York Stewart International Airport.



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/okZCpvVv5a — Sky News (@SkyNews) 2026年1月3日