快訊

奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人

川普突襲「斬首」馬杜洛政權！ 美國行動是否合法？

國道二死車禍、小貨車撞槽化線橋墩 車身分離炸火球

馬杜洛2020年已被起訴 紐約聯邦法院審訊眾所矚目

中央社／ 紐約3日專電
委內瑞拉總統馬杜洛（左）與妻子佛羅雷斯。（路透）
委內瑞拉總統馬杜洛（左）與妻子佛羅雷斯。（路透）

美國司法部2020年以毒品恐怖主義陰謀等罪名起訴委瑞內拉總統馬杜洛及多名委國官員，川普政府今天以軍事行動逮捕馬杜洛及其家人送往紐約，全案可能很快在紐約南區聯邦地方法院展開審訊。

⭐2025總回顧

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）等，在五角大廈於委國首都卡拉卡斯（Caracas）採取軍事行動期間被捕，送往紐約。

有線電視新聞網（CNN）司法評論員、前紐約南區聯邦地區檢察官侯尼格（Elie Honig）指出，馬杜洛及家人可能被送往紐約布魯克林拘留中心，最快可能下週就會展開初步審訊，被告有美國政府的指定律師。

紐約、華府與佛羅里達州聯邦檢察官在2020年川普（Donald Trump）首任期間，以毒品恐怖主義陰謀、貪污、運毒等罪名，起訴包括馬杜洛與委國現任、前任官員等14人。川普政府再度就任後，去年提高馬杜洛的懸賞金至5000萬美元（約新台幣15.69億元）。

司法部今天公布的起訴書與2020年版本相近，被起訴者增加馬杜洛的妻子及擔任政府要職、明顯是接班人的兒子馬杜洛．蓋拉2人。

司法部長邦迪（Pam Bondi）公布的紐約南區聯邦地區法院起訴書指出，馬杜洛領導貪腐不適法政府超過十年，動用公權力保護推動運毒等非法行為，圖利委國政軍高層，馬杜洛家族成員大權在握，累積財富。

起訴書寫道，以毒品為基礎的貪腐集團圖利委國官員及其家族成員，委國向協助製造、運送古柯鹼至美國的毒品恐怖分子提供司法保護，這些人同樣因此獲利。

馬杜洛曾任委內瑞拉外交部長、副總統，前總統查維斯（Hugo Chavez）2013年過世後，馬杜洛代任，延續左翼強人路線並多次連任，2024年再度當選引起反對派大規模示威。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

馬杜洛夫婦遭逮 川普：美國軍艦帶往紐約

川普PO押解畫面 馬杜洛戴眼罩、手銬登美軍硫磺島號

相關新聞

川普讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動 必要時將對委國2次攻擊

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會，稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」。

川普自豪抓捕馬杜洛行動 誇稱已超越門羅主義

美國總統川普3日在記者會中誇稱，藉由當天抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，「我的政府已取代門羅主義的原則」。

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從...

委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部...

魯比歐謀畫…美推翻馬杜洛 先削弱古巴

美國總統川普第一任就處心積慮要推翻委內瑞拉總統馬杜洛。根據時任白宮國安顧問的波頓回憶錄，馬杜洛當時因國內爆發示威抗議和部...

美逮馬杜洛議員憂中國借題發揮 前官員反對類比台海

美軍深入委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛。美眾議院「台灣連線」成員貝肯今天推文表示，這項行動對委國民眾意義重大，但他憂心中國將藉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。