川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

中央社／ 華盛頓3日專電
委內瑞拉副總統羅德里格斯（右）與馬杜洛出席活動的檔案照。（路透）
美國委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普今天說，美國將和一群人一起治理委內瑞拉，直到當地重回正軌；他還稱，委國副總統已宣誓就任總統並願與華盛頓合作。

不過，外電報導，委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）隨後在演說中表示，委國政府準備好要「捍衛」自己的國家，呼籲美國立即釋放馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，並稱馬杜洛是「委內瑞拉唯一的總統」。

川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會說明這波拘捕行動的相關細節並表示，在能夠進行安全、適當且審慎的交接之前，「我們將治理這個國家（委內瑞拉）」。美國希望為委內瑞拉人民帶來和平、自由與正義。

川普回應媒體提問時表示，「正在指派多位人選」。他說，「我們將和一群人一起來治理它（委內瑞拉），確保它被適當治理」，重回正軌。

川普說，「我們會把這件事做到位」。美國龐大的石油公司將進入委內瑞拉投資，修復當地石油基礎設施，最大的受益者將是委國人民。

川普還稱，委內瑞拉副總統羅德里格斯不久前已宣誓就任委國總統。根據川普，羅德里格斯和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行長時間的交談並說，「你需要什麼，我們都會配合」。

川普認為，羅德里格斯的態度相當得體，「但實際上她並沒有選擇」。

外媒稍早報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。

川普隨後於自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文宣布，美方已逮捕馬杜洛及其妻子，正將兩人押送離境。

他在記者會上表示，馬杜洛及其妻子正在美國軍艦上，將被送往紐約，面臨司法審判。

美國司法部指出，馬杜洛面臨毒品恐怖主義陰謀、持有機關槍等針對美國的罪行指控，馬杜洛夫婦已被紐約南區聯邦地區法院起訴。

委內瑞拉 美國

