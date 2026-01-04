美軍抓捕馬杜洛 川普警告哥倫比亞總統「最好小心點」

中央社／ 佛羅里達州棕櫚灘3日綜合外電報導

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕並帶走委國總統馬杜洛及其妻子後，川普在記者會警告哥倫比亞總統「最好小心點」，並暗示古巴也可能面臨美方更強施壓。

⭐2025總回顧

英國廣播公司（BBC）報導，川普（Donald Trump）今天在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會時談到，美國已準備好對委內瑞拉發動第二波攻勢，但可能沒有必要付諸行動。

法新社報導，川普表示：「根據我們的新國家安全戰略，美國在西半球的主導地位將不再受到質疑。」

川普還說在能夠進行安全、適當且審慎交接之前，美國將負責治理委內瑞拉。

當記者問及這麼做如何符合「美國優先」方針，川普回應：「我們希望與友好鄰國為伍、生活在穩定環境中並確保能源充足。那個國家擁有豐富能源，保護這些資源至關重要，因為我們自己也有需求。」

川普也在記者會警告哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）「最好小心點」（watch his ass），兩人近幾個月屢次針鋒相對。

川普說道：「他正在製造古柯鹼，並把這些東西送進美國，所以他最好小心點。」

川普也指出，古巴可能成為美國在拉丁美洲地區更廣泛政策討論的一部分。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨川普出席記者會時談到：「如果我是住在（古巴首都）哈瓦那（Havana）的政府官員，我至少會感到有點擔憂。」

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

馬杜洛夫婦遭逮 川普：美國軍艦帶往紐約

川普PO押解畫面 馬杜洛戴眼罩、手銬登美軍硫磺島號

川普：諾貝爾獎得主馬查多缺乏支持　無法領導委內瑞拉

美發動空襲抓走委國總統 川普證實馬杜洛已押送往美國

相關新聞

川普讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動 必要時將對委國2次攻擊

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會，稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」。

川普自豪抓捕馬杜洛行動 誇稱已超越門羅主義

美國總統川普3日在記者會中誇稱，藉由當天抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，「我的政府已取代門羅主義的原則」。

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從...

委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部...

魯比歐謀畫…美推翻馬杜洛 先削弱古巴

美國總統川普第一任就處心積慮要推翻委內瑞拉總統馬杜洛。根據時任白宮國安顧問的波頓回憶錄，馬杜洛當時因國內爆發示威抗議和部...

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普今天說，美國將和一群人一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。