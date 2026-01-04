川普：諾貝爾獎得主馬查多缺乏支持　無法領導委內瑞拉

美國總統川普（Donald Trump）今天否定了諾貝爾和平獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）作為委內瑞拉臨時領導人的可能性，並表示華府目前正與遭罷黜的總統馬杜洛（Nicolas Maduro）之副手展開合作。

川普在一場記者會上表示：「我認為她（馬查多）要成為領導人會非常困難。她在國內沒有足夠的支持，也沒有受到尊重。」

法新社在委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）報導，馬查多今天表示，在美國逮捕強人馬杜洛之後，委內瑞拉的「自由時刻」已經到來。

在美國軍方於清晨對卡拉卡斯發動軍事行動後，馬查多在社群媒體上發文寫道：「委內瑞拉人民，自由的時刻已經到來！」

自馬杜洛2024年7月在爭議聲中連任以來，馬查多大多時間處於藏匿狀態。她在一份聲明中表示，反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）「必須立即依憲法行使總統職權」。反對派聲稱龔薩雷茲贏得了總統選舉。

馬查多目前人在海外、確切地點不明。她於去年12月秘密前往奧斯陸（Oslo）領取諾貝爾獎，並將該獎項獻給美國總統川普，同時歡迎美國介入委內瑞拉事務。

由於效忠馬杜洛的機構禁止馬查多參加2024年選舉，她最終由名不見經傳的外交官龔薩雷茲取代，成為反對派候選人。