川普PO押解畫面 馬杜洛戴眼罩、手銬登美軍硫磺島號
美國總統川普（Donald Trump）今天在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一張照片，照片中委內瑞拉總統馬杜洛身穿運動服、戴著眼罩，配文寫道：「馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」。
美聯社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）看起來在脖子上戴著一個救生浮具。
馬杜洛的耳朵上還戴著防護耳機，並且似乎正用雙手舉起一個水瓶喝水。他旁邊可見一名穿著印有美國緝毒局（DEA）標誌外套的人士。
