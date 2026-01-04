川普自豪抓捕馬杜洛行動 誇稱已超越門羅主義

美國總統川普3日在記者會中誇稱，藉由當天抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，「我的政府已取代門羅主義的原則」。

門羅主義是美國前總統門羅1823年提出的主張，強調美洲是美洲人的美洲，之後也為美國在美洲的區域霸權奠基。

川普說，近幾十年來，其他歷屆美國政府有的忽略西半球愈來愈大的安全威脅，有的甚至助長這些威脅。但在川普政府領導下，美國正以非常強力的方式，「在我們祖國所在的地區，再次確認美國的權力」。