川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

垮台前1天 馬杜洛會見陸特使

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國三日對委內瑞拉發動攻擊後，前一天，委內瑞拉總統馬杜洛還在其總統府「觀花宮」會見中國大陸特使邱小琪率領的代表團，強調中委是兄弟情誼。

馬杜洛二日在社媒ＩＧ貼出與大陸代表團會面的影片與照片。他說，與大陸國家主席習近平的特使邱小琪愉快會面，雙方重申兩國的堅固聯繫。

另據美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）西班牙頻道二日報導，馬杜洛當天會見邱小琪及其代表團，出席的還有大陸駐委大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯也在場。

委內瑞拉總統府說，這次會晤確認卡拉卡斯和北京間堅定不移的兄弟情誼，尤其在當前地緣政治背景下，雙方都反對單邊制裁措施，並致力為「全球南方」國家人民爭取主權發展。

邱小琪則重申，兩國是堅定不移的戰略夥伴，陸方代表團的到訪體現大陸對雙邊關係的重視，不僅是貿易和能源夥伴，更是該地區重要的政治盟友。

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會，稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」。

委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部...

委內瑞拉總統被抓 范斯：川普說到做到、曾給馬杜洛台階下

美國副總統范斯3日在社群媒體X發文說，委內瑞拉此前無視達成和解的提議，現已被抓的委國總統馬杜洛是「最新一個發現川普總統說...

川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

路透和法新社3日報導，美國總統川普接受美國福斯新聞訪問說，3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的美軍僅有幾人受傷，無人死亡，他還觀...

軍事訊號？美國突襲委內瑞拉前 五角大廈披薩訂單量竟飆升

據印度電訊報報導，美國總統川普3日宣布對委內瑞拉多處軍事設施發動突襲行動，並俘虜委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。然而，就在空...

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

