誰接委國政權 6人選浮出檯面

紐約時報日前報導，若馬杜洛下台，現任副總統羅德里格斯、內政部長卡貝友、反對派領袖之一的諾貝爾和平獎得主馬查多等六人，最可能取而代之。

按委內瑞拉憲法，若馬杜洛下台，政權將移轉給第一順位繼任人與主導經濟政策的羅德里格斯。其主導對市場友善的經濟改革，讓委內瑞拉經濟在長期崩潰後走向穩定，推動國有資產私人化與保守財政政策則讓國家更能抵擋來自川普的經濟施壓。

曾在法國受過教育、與外國投資者、外交官的關係，讓其在軍國主義與男性主導的政府中成為具國際視野的技術官僚。不過，馬杜洛的選舉舞弊恐削弱其取得大位可能性。

卡貝友則是該國鎮壓與強硬派的代表人物，卡貝友在過去一年加強對安全部隊的控制，安插盟友至關鍵職位，系統性逮捕反對派同情者，這意味他最可能因政權轉移而失勢，他和馬杜洛都被美方指控販毒。

馬查多則是反對派政治人物，大選後馬杜洛政府的迫害行動迫使馬查多不再公開露面，持續以視訊譴責馬杜洛謀權與侵犯人權，並支持川普施壓政策，她也是國內最受歡迎的政治人物。

其他呼聲較高的還有取代馬查多成為反對派總統候選人，選後流亡西班牙的退休外交官龔薩雷茲。代表馬杜洛與川普談判的委內瑞拉國民議會議長羅德里格斯，及一直公開支持馬杜洛，指揮部隊鎮壓反政府抗議的防長羅培茲。