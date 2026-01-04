快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

學者：美敲山震虎 矛頭暗指中俄

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

美國出兵委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛回美受審。淡江大學戰略所所長李大中指出，此舉展現「川普版本的門羅主義」，北京在中南美洲經營多時，川普行動是否影響四月川習會或俄烏和平談判進度，將引發關注。淡江戰略所副教授林穎佑說，美方作為將引發世界各國對於斬首軍事行動的重視，其他強權也會注意到美國破壞既有的國際秩序的一面。

李大中指出，美國出兵委內瑞拉，完全呼應去年十二月公布的美國國家安全戰略（ＮＳＳ)，也反映川普政府國家安全的基本邏輯與世界觀，這已經揭櫫美國對於西半球（美洲）的重視，類似川普版本的門羅主義，某種程度將美洲視為美國的勢力範圍，而且拒絕非「西半球的競爭者」，在此區域掌握軍事設施、港口與關鍵基礎建設的控制，以及對廣義戰略資產的收購。

李大中說，這裡面的「非西半球競爭者」，暗指的是中國與俄羅斯，美會盡全力確保此區域不會拱手讓人，所以包括委內瑞拉、施壓巴拿馬，甚至是秘魯，都是在此情況下進入川普的視角。

林穎佑分析，美國示範了一個快速的軍事行動，用一種迅雷不及掩耳的快速突擊行動，產生敲山震虎的作用，警告其他國家美國會為了國家利益使用自己的軍事力量，有點殺雞儆猴的效果。他提醒，美國先穩定了中南美洲之後，接下來會不會把目光放在印太或歐洲，是可觀察的方向。

川普關稅為何影響不大？專家：先前喊得嚇死人 實際落差大

美國控委國總統馬杜洛涉「毒品恐怖主義」罪名 紐約法院起訴

美出兵委內瑞拉捉馬杜洛回國受審 學者：川普版本門羅主義

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會，稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」。

委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部...

委內瑞拉總統被抓 范斯：川普說到做到、曾給馬杜洛台階下

美國副總統范斯3日在社群媒體X發文說，委內瑞拉此前無視達成和解的提議，現已被抓的委國總統馬杜洛是「最新一個發現川普總統說...

川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

路透和法新社3日報導，美國總統川普接受美國福斯新聞訪問說，3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的美軍僅有幾人受傷，無人死亡，他還觀...

軍事訊號？美國突襲委內瑞拉前 五角大廈披薩訂單量竟飆升

據印度電訊報報導，美國總統川普3日宣布對委內瑞拉多處軍事設施發動突襲行動，並俘虜委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。然而，就在空...

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

