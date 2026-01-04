陸籲停止侵犯別國主權 巴西批美跨紅線

美國總統川普三日下令美軍以武力強行逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，阿根廷總統米雷伊等拉美的川普右派盟友叫好，但由左派領袖主政的區域內國家則感到震驚和表態反對，例如巴西及哥倫比亞。

極右翼的米雷伊挺川不遺餘力，可謂拉美國家對此支持的代表性人物。他三日聞訊後在社媒Ｘ寫道，「自由前進、自由萬歲」，並貼出自己過去在一場峰會中指控馬杜洛是「本區域的威脅」，支持川普施壓馬杜洛政府。

反觀巴西總統魯拉在Ｘ發文表示，美國轟炸委國本土和抓捕身為總統的馬杜洛，是跨越一條令人無法接受的紅線。這是對委國主權的嚴重侮辱，也在整個國際社會開了空前危險的惡例。

今年多個拉美國家將舉行總統或國會大選，川普近年來多次介入區域內的民主國家重要選舉，像去年宏都拉斯總統大選，外界關注，接下來他是否在巴西及哥倫比亞等區域主要國家的大選中介選。

川普對巴西的態度去年出現微妙轉變，一度因其極右翼盟友、巴西前總統波索納洛案而與魯拉對立，之後又達成和解，讓巴西成為少數川普與拉美左派政府未公開決裂的案例。但如果魯拉因健康等因素而無法在十月大選時參選連任，巴西左派可能出現領導真空。一旦巴西或哥倫比亞的左派政府在今年大選失利，將可能進一步削弱拉美左派在區域的力量。

另外，哥倫比亞總統裴卓也在Ｘ寫道，哥國重申對聯合國憲章基本原則的承諾，尤其是尊重各國主權及領土完整、禁止使用或威脅使用武力與和平解決國際爭端。

大陸外交部也強調深表震驚、強烈譴責，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。