馬杜洛夫婦遭逮 川普：美國軍艦帶往紐約
美國總統川普今天表示，自己即時觀看美軍特種部隊在突襲行動中抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的過程，還說馬杜洛夫婦兩人正被美國軍艦帶往紐約。
川普（Donald Trump）接受美國福斯新聞（FoxNews）電話訪問，他指出：「我的意思是，我即時觀看過程，就像看電視節目一樣。」
他也提到，這場抓捕行動中沒有美國人喪生，但有數人受傷。
川普更指稱，馬杜洛（Nicolas Maduro）最後試圖協商，但遭到他拒絕，馬杜洛夫婦目前在一艘美國軍艦上，正被帶往紐約，兩人會在那裡面臨司法審判。
委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些區域出現停電狀況。
數小時後，川普於社群媒體發文宣布，美方已經逮捕馬杜洛及其妻子，正將兩人押送離境。
