美發動空襲抓走委國總統 川普證實馬杜洛已押送往美國

美國總統川普3日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲，並從委國押送往美國，引發全球震驚。

川普稍後在記者會上表示，馬杜洛在美軍將其捉獲前的最後幾天曾試圖談判，但川普拒絕，「我不想談判」、「不行，我們必須採取行動」。他也說，將強勢介入委內瑞拉的石油產業。

美國總統川普3日在社群平台發文，高調證實下令美軍攻擊委內瑞拉，抓捕委國總統馬杜洛並押解離境，委內瑞拉首都卡拉卡斯及多處港口3日凌晨遭到轟炸，該國總統馬杜洛隨即宣布全國進入緊急狀態，隨後馬杜洛行蹤不明，但委國政府不相信他被美軍抓走。

共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日在X發文說，已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐說馬杜洛現已被抓，預料不會對委國採取進一步行動，馬杜洛將在美國接受刑事審判。這次行動旨在保護執行逮捕令的人員，很可能屬於美國總統依憲法第二條的固有權限，用以保護美國人員免於實際或近在眼前攻擊。

馬杜洛2020年已在美國因貪汙、毒品販運等罪在紐約南區法院遭起訴。司法部長邦迪3日在社媒援引對馬杜洛的控罪，包括密謀從事毒品恐怖主義、密謀運送古柯鹼、持有機槍和毀滅性裝置及密謀持有上述裝備危害美國。

川普接受電訪時讚許上述行動，透露背後有大量周密規畫，許多很出色的部隊和人員參與，「非常精彩」。

此前，美軍近期一直在委國周邊海域空襲涉嫌走私毒品的船隻。2日，委國表示願意與美國就打擊毒品走私達成協議進行談判。委國總統馬杜洛也在1日播出的一段預錄採訪說，美國希望透過8月來的施壓行動迫使委國政權更替，並獲取其豐富的石油。

委內瑞拉政府3日說，馬杜洛已宣布全國緊急狀態。委國政府並說，美國不會成功奪取委國的資源。委國副總統羅德里格斯說，委國政府不知道馬杜洛和其夫人佛羅雷斯的下落，要求美方立即提供兩人還活著的證據。