美攻委內瑞拉 川普開火的三個原因

自去年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋海域多次攔截並攻擊據稱載有毒品的船隻，如今雙方衝突升高，儘管原因表面上與美國禁毒有關，但深層原因遠不止於此，以下為外媒為這場衝突整理的幾個原因。

川普政府去年12月把委內瑞拉政權列為外國恐怖組織，理由為「竊取美國資產、利用石油資助毒品交易與其他犯罪」。

但外媒認為，深層原因有三。首先是委內瑞拉擁有3,030億桶石油儲量，位居世界第一，多為生產柴油、瀝青等產品的重原油，美國雖為產油大國，但多為適合提煉汽油的輕原油，因此仍有獲取其石油的理由。

其次，馬杜洛傾向將自身塑造為反美先鋒，透過抨擊帝國主義將委內瑞拉定義為社會主義典範。在其政權背後，古巴與尼加拉瓜的左翼政府提供了堅定支持，據悉古巴特工更協助其維持軍中紀律。此外，委內瑞拉積極與美國的戰略對手結盟，俄羅斯、中國大陸及伊朗均為其關鍵盟友。

第三，美國對委內瑞拉的攻擊背後，許多分析認為中國因素是關鍵。換言之，白宮的行動看似針對馬杜洛，實則意在牽制北京，美國諮詢公司切爾托夫集團聯邦策略與安全負責人亞倫．羅斯（Aaron Roth）向CNBC表示，美國透過減少委內瑞拉石油出口，不僅對馬杜洛政權施加巨大壓力，還能戰略性地影響中國大陸。

美國陸軍戰爭學院研究教授艾利斯（Robert Evan Ellis）去年在《The Diplomat》雜誌發表評論指出，在美國與委內瑞拉衝突升溫之際，中國大陸發布了「拉丁美洲白皮書」，叫板意味濃厚。

這份白皮書發布時間，剛好就在美國公布新版國家安全戰略之後幾天。艾利斯認為，這似乎使美中在西半球的關係走向衝突的道路。