阿根廷總統挺美逮捕馬杜洛 重申美洲自由區域安全

中央社／ 布宜諾斯艾利斯3日專電

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天公開支持美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的行動；美方採取軍事行動前夕，阿根廷外交部已針對委內瑞拉發布旅遊安全警示。

⭐2025總回顧

米雷伊於社群媒體X公開支持美方對委內瑞拉總統馬杜洛的逮捕行動，並以「自由萬歲」作結，展現一貫鮮明的親美與反社會主義立場。

米雷伊同時發布2025年12月20日於南美共同市場（MERCOSUR）峰會上的演說影片，強烈譴責馬杜洛政權的統治，讓委內瑞拉陷入「毀滅性的政治與社會危機」。他形容馬杜洛政府為「殘暴且不人道的獨裁政權」，警告馬杜洛統治已對整個拉丁美洲帶來陰影，若持續存在，恐對區域安全構成風險。

米雷伊並公開支持美國總統川普對委內瑞拉施加的國際壓力，認為美方行動「解放委內瑞拉人民」。他強調，在委內瑞拉議題上，國際社會採取模糊或溫和立場的時代已經結束，呼籲區域國家及國際社會明確譴責「威權統治的實驗」，並支持釋放所有政治犯。

另一方面，阿根廷外交部於1月2日即美國行動前夕發布聲明，再度提醒國民避免前往委內瑞拉旅遊或短期停留，指出當地安全局勢長期不穩，且外籍人士面臨「任意拘留」風險，並強調已有多起外國公民遭拘押的案例。米雷伊也提及阿根廷與馬杜洛政府之間的外交摩擦，特別是要求釋放遭委內瑞拉當局拘留的阿根廷公民。

委內瑞拉 美國

延伸閱讀

川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

委內瑞拉總統被美國抓捕 陸外交部：深表震驚、強烈譴責

美襲擊委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛 綠委：對潛在對手敲山震虎

美出兵委內瑞拉捉馬杜洛回國受審 學者：川普版本門羅主義

相關新聞

川普讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動 必要時將對委國2次攻擊

美國總統川普3日在佛州棕櫚灘召開記者會，稱讚當天美軍遷入委內瑞拉抓捕委國總統馬杜洛的軍事行動「非凡」。

川普自豪抓捕馬杜洛行動 誇稱已超越門羅主義

美國總統川普3日在記者會中誇稱，藉由當天抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，「我的政府已取代門羅主義的原則」。

美稱逮馬杜洛受審 「馬杜洛夫婦從臥室被美軍拖出」

美國總統川普三日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從...

委國總統馬杜洛夫妻 睡夢中被美軍三角洲部隊逮捕

美媒哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）三日引述美國政府官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛當天凌晨被美軍特種作戰部隊三角洲部隊逮獲。該部...

魯比歐謀畫…美推翻馬杜洛 先削弱古巴

美國總統川普第一任就處心積慮要推翻委內瑞拉總統馬杜洛。根據時任白宮國安顧問的波頓回憶錄，馬杜洛當時因國內爆發示威抗議和部...

川普：委內瑞拉副總統已宣誓就任總統、願與美合作

美國對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛及其妻子，兩人正被帶往紐約受審。美國總統川普今天說，美國將和一群人一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。