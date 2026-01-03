川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

路透和法新社3日報導，美國總統川普接受美國福斯新聞訪問說，3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的美軍僅有幾人受傷，無人死亡，他還觀看馬杜洛被逮實況，「就像電視節目」。

川普還說，為了等待天氣好轉，等了4天才展開行動。他還透露，一周前曾與馬杜洛對話，目前正就委國未來領導高層做決定，還說美方將大力參與委國石油產業。