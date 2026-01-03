委內瑞拉總統被美國抓捕 陸外交部：深表震驚、強烈譴責

美國總統川普3日表示美軍已抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，對此大陸外交部回應強調深表震驚、強烈譴責，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

大陸外交部發言人3日深夜以「答記者問」形式，在官網上針對美國對委內瑞拉實施軍事打擊。川普在「真實社交」發文稱，美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛實施大規模打擊行動，馬杜洛及其夫人已被控制並移送出境一事，做出回應。

該發言人強調，大陸「對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責」。

發言人指出，「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

稍早大陸外交部領事司已經提醒大陸公民暫勿前往委內瑞拉。