聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人3日深夜強烈譴責美國對委內瑞拉軍事行動。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人3日深夜強烈譴責美國對委內瑞拉軍事行動。圖／取自大陸外交部官網

美國總統川普3日表示美軍已抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，對此大陸外交部回應強調深表震驚、強烈譴責，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

大陸外交部發言人3日深夜以「答記者問」形式，在官網上針對美國對委內瑞拉實施軍事打擊。川普在「真實社交」發文稱，美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛實施大規模打擊行動，馬杜洛及其夫人已被控制並移送出境一事，做出回應。

該發言人強調，大陸「對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責」。

發言人指出，「美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對。我們敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全」。

稍早大陸外交部領事司已經提醒大陸公民暫勿前往委內瑞拉。

委內瑞拉總統被抓 范斯：川普說到做到、曾給馬杜洛台階下

美國副總統范斯3日在社群媒體X發文說，委內瑞拉此前無視達成和解的提議，現已被抓的委國總統馬杜洛是「最新一個發現川普總統說...

川普自曝看馬杜洛被逮實況「像電視節目」 曾拒絕和委內瑞拉談判

路透和法新社3日報導，美國總統川普接受美國福斯新聞訪問說，3日抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的美軍僅有幾人受傷，無人死亡，他還觀...

軍事訊號？美國突襲委內瑞拉前 五角大廈披薩訂單量竟飆升

據印度電訊報報導，美國總統川普3日宣布對委內瑞拉多處軍事設施發動突襲行動，並俘虜委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子。然而，就在空...

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

委內瑞拉總統被美國抓捕 陸外交部：深表震驚、強烈譴責

美國總統川普3日表示美軍已抓捕了委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，對此大陸外交部回應強調深表震驚、強烈譴責，敦促美方遵守國際法及聯...

美襲擊委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛 綠委：對潛在對手敲山震虎

美國總統川普3日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲，並...

