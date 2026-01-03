快訊

15歲少年北捷頂溪站縱火 有反覆實施之虞 法院今晚裁定收容

軍事訊號？美國突襲委內瑞拉前 五角大廈披薩訂單量竟飆升

美襲擊委內瑞拉逮捕委國總統馬杜洛 綠委：對潛在對手敲山震虎

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
委內瑞拉總統馬杜洛。路透社
美國總統川普3日在自創社媒真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲，並從委國押送離境，這次行動由美國執法機構共同完成。民進黨立委陳冠廷今天表示，這樣的案例對國際社會釋放清楚訊號，美國仍然具備在關鍵時刻迅速出手、有效執行的能力，這除了是對潛在對手的「敲山震虎」，同時也是對盟友的信心保證。

⭐2025總回顧

陳冠廷表示，除了軍事行動本身成功有效，這也是ㄧ場高度政治與戰略意涵兼具的示範行動，充分展現美國在軍事能力、情報、指揮體系與區域掌控上的成熟與自信。

陳冠廷指出，此一行動清楚顯示，美國對自身後院的掌控仍然牢不可破。即便委內瑞拉長期與中國、俄羅斯維持政治與安全合作關係，關鍵時刻仍無法對美國行動形成任何實質干預，也凸顯中俄在西半球的影響力存在明顯天花板。

陳冠廷進一步分析，從行動本身可看出，美方在空優掌握、情資整合與跨部門指揮體系上的高度效率。相關行動快速、精準、低外溢風險，反映其指揮鏈運作極為成熟，並非臨時起意，而是長期能力累積的結果。

他強調，這樣的案例對國際社會釋放清楚訊號，美國仍然具備在關鍵時刻迅速出手、有效執行的能力，這除了是對潛在對手的「敲山震虎」，同時也是對盟友的信心保證。

陳冠廷表示，台灣與美國在安全與戰略層面的合作，正是建立在這樣高度可信、可預期的夥伴基礎之上。未來不論是在印太地區，或在包括中南美洲在內的其他區域，美國仍有能力鞏固其邦交體系與戰略布局，而台美之間的合作也將持續深化、互信無間。

