委內瑞拉總統被抓 范斯：川普說到做到、曾給馬杜洛台階下
美國副總統范斯3日在社群媒體X發文說，委內瑞拉此前無視達成和解的提議，現已被抓的委國總統馬杜洛是「最新一個發現川普總統說到做到的人」。
法新社3日報導，范斯指稱，川普曾提出多種方法讓馬杜洛台階下，但在川普的立場也非常明確，即必須停止毒品走私，被盜的石油也須歸還美國。
范斯還再次強調美方抓馬杜洛的理由，即馬杜洛是美國法律的逃犯，「你不能因為住在卡拉卡斯的總統府，就逃避在美國販運毒品的制裁」。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
