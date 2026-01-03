委內瑞拉總統被抓 范斯：川普說到做到、曾給馬杜洛台階下

美國副總統范斯3日在社群媒體X發文說，委內瑞拉此前無視達成和解的提議，現已被抓的委國總統馬杜洛是「最新一個發現川普總統說到做到的人」。

法新社3日報導，范斯指稱，川普曾提出多種方法讓馬杜洛台階下，但在川普的立場也非常明確，即必須停止毒品走私，被盜的石油也須歸還美國。

范斯還再次強調美方抓馬杜洛的理由，即馬杜洛是美國法律的逃犯，「你不能因為住在卡拉卡斯的總統府，就逃避在美國販運毒品的制裁」。

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says.



Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) 2026年1月3日