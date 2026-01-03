美出兵委內瑞拉捉馬杜洛回國受審 學者：川普版本門羅主義

美國出兵委內瑞拉，迅速逮捕總統馬杜洛回美國受審。淡江大學戰略所所長李大中指出，此舉展現「川普版本的門羅主義」，尤其北京在中南美洲經營多時，川普的行動是否影響4月川習會或俄烏和平談判的進度，都將引發關注。淡江戰略所副教授林穎佑指出，此舉將引發世界各國對於斬首軍事行動的重視，甚至引發其他強權注意到美國破壞既有的國際秩序的一面。

李大中分析，川普原本的上上策是兵不刃血，但因之前極限施壓與戰爭邊緣策略，無法達到效果，馬杜洛堅決不肯妥協下台流亡，所以川普下達決心有限度動武，逮捕馬杜洛回美國受審，且川普此次採取的行動，包括美國DEA指控委國縱容走私販毒，就是在鋪陳美方後續法律作為與行動正當性。

李大中分析，從歷史觀之，美軍此次行動並非罕見，雖然國際社會未必認同，但美國不吝於在此區域行使武力，例如雷根於1983下令出兵格瑞那達、老布希1989入侵巴拿馬，逮捕強人諾瑞加回美國受審，1994年克林頓政府逼迫海地軍政府退位，其間前總統卡特調停成功，最後美軍和平進入海地。

他指出，美國出兵委內瑞拉，完全呼應去年12月初川普政府的新版公布的美國國家安全戰略（NSS)。NSS是美國最高位階的戰略指導文件，也反映川普政府國家安全的基本邏輯與世界觀，這份已經揭櫫美國對於西半球（美洲）的重視，類似川普版本的門羅主義，某種程度將美洲視為美國的勢力範圍，而且拒絕非「西半球的競爭者」，在此區域掌握軍事設施、港口與關鍵基礎建設的控制，以及對廣義戰略資產的收購，這裡面的「非西半球競爭者」，暗指的是中國與俄羅斯，美國會盡全力確保此區域不會拱手讓人，所以包括委內瑞拉、施壓巴拿馬，甚至是秘魯，都是在此情況下進入川普的視角。

李大中指出，北京過去對於美洲也多所經營，此區域20多國與中國簽署一帶一路合作備忘錄，所以中國大陸在美洲的多年投入與佈局，隱約成為美中雙方潛在的分歧點。尤其北京與委內瑞拉關係不差，北京對於這幾個以來月美國打擊販毒船隻、扣押油輪的行動，大體上反應算是克制，但此次逮捕一國領導人預料會在國際社會有漣漪，包括聯合國安理會、甚至聯大大會都會有討論，結果極可能會不了了之，北京與莫斯科外交上可能會發言批評美國，但是否因為馬杜洛影響目前美中關係大局？尤其今年川普預計四月國是訪問中國，是否影響美俄在俄烏戰爭的和平談判？答案可能也未必。

林穎佑分析，美國示範了一個快速的軍事行動，用一種迅雷不及掩耳的快速突擊行動，產生敲山鎮虎的作用，警告其他國家美國會為了國家利益使用自己的軍事力量，有點殺雞儆猴的效果。他提醒，尤其是美國先穩定了中南美洲之後，接下來會不會把目光放在印太或歐洲，是可以觀察方向。

林穎佑也警告，川普政府這次行動會給世界各國對於斬首行動興起更多討論，其他強權可能會看到美國破壞既有的國際秩序的一面；然而，是不是每個國家都有同樣的能力像美國一樣做到快速突擊？恐怕是另一層次的問題。