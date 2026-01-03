快訊

馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

川普出手！美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 CNN：數日前已獲批准

中央社／ 卡拉卡斯3日綜合外電報導
川普稍早在社群媒體宣布，美國已逮捕馬杜洛夫婦，兩人被押送離境。圖／路透社
川普稍早在社群媒體宣布，美國已逮捕馬杜洛夫婦，兩人被押送離境。圖／路透社

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士說法報導，美國總統川普數日前已批准逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，由美軍特種作戰三角洲部隊（Delta Force）執行這項任務。

川普（Donald Trump）稍早在社群媒體宣布，美國已逮捕馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，兩人被押送離境。川普說會舉行記者會說明相關細節與委國局勢。

據報導，川普數個月前已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內進行秘密行動，中情局因此追蹤到馬杜洛的位置。

消息人士透露，馬杜洛被捕後將送往美國受審。不過，截至今天上午為止，馬杜洛的確切行蹤仍不清楚。

美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

委內瑞拉 美國 馬杜洛 川普 CNN

