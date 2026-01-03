馬杜洛夫婦遭押送離境！從空襲運毒船到逮捕總統 美施壓委內瑞拉大事記

美國總統川普宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並將兩人押送離境。川普去年9月以來對所謂運毒船動武、加大施壓委內瑞拉力道，抓捕馬杜洛後也將為國際地緣政治投入新變數。

以下彙整美聯社、紐約時報等外媒對去年秋天起美、委緊張升溫的相關事件時序。

--2025年2月20日，川普政府正式將包括委內瑞拉「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）幫等8個拉美犯罪組織列為外國恐怖組織。

--8月19日，美軍向委內瑞拉附近海域部署3艘飛彈驅逐艦，並在幾週之內將投射到加勒比海的軍力，擴大到包括3艘兩棲攻擊艦在內數十艘艦艇，共可搭載超過6000兵力；9月時又在波多黎各部署F-35匿蹤戰鬥機和搭載巡弋飛彈的潛艦。

--9月2日，美軍首度對從委內瑞拉出發的所謂運毒船空襲，擊斃全部11人。之後一直到12月31日，美軍共計發動逾20次這類空襲、擊斃至少115人。

--10月2日，美聯社取得一份政府內部備忘錄顯示，川普將毒品販運集團定調為「非法戰鬥人員」，並表示美國如今與這些集團處於「武裝衝突」狀態。

--10月15日，川普證實已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內秘密行動，並說他正考慮對委國進行地面攻勢。

--11月16日，美軍航艦福特號（USS Gerald R.Ford）抵達，讓加勒比海地區的美軍規模達到約1.2萬人；美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）稱美軍將執行「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）。

川普當天表示，美國「可能與馬杜洛進行一些討論」，委內瑞拉也希望對話，但川普沒提供細節。

--11月30日，川普證實他已與馬杜洛通過話，但未透露兩人討論的細節。之後有4名知情人士透露，馬杜洛與川普通話時，所提要求全被打回票。

--12月4日，白宮公布川普2.0版「國家安全戰略」（NSS）。從呈現的內容看，川普今後打算把軍事力量更多擺在西半球，以對抗移民、毒品等。

報告敘明「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件」，並將相關規劃形容為「門羅主義川普版附篇」的一環。

--12月8日，川普接受POLITICO專訪時，不願排除美軍入侵委內瑞拉的可能，除說馬杜洛「來日無多」，還說必要時也願意對像墨西哥、哥倫比亞等販毒活躍的國家動武。

--12月10日，美國在委內瑞拉沿海扣押一艘大型油輪；川普並於12月16日宣布，他已下令封鎖所有進出委內瑞拉的「受制裁油輪」。

--12月29日，川普表示美國摧毀委內瑞拉境內一處大型設施。這是已知美國針對委內瑞拉反毒行動的首起陸上攻擊。

--12月31日，美國對4家委內瑞拉境內營運石油產業的公司實施制裁，並將另外4艘油輪列為凍結財產。

--2026年1月3日，委內瑞拉首都卡拉卡斯當地凌晨2時接連傳出爆炸聲，目擊者看見市內軍事基地冒煙；川普隨後於社群媒體貼文，宣布馬杜洛夫婦已被捕並押解出境的震撼消息。