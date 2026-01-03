快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿魯比歐。圖／美聯社
美國國務卿魯比歐。圖／美聯社

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已被美國抓獲，預料不會對委國採取進一步行動，而馬杜洛將在美國接受刑事控罪的審判。

另據路透3日報導，美國副國務卿藍道當天在社媒X發文說，「委內瑞拉迎來新的黎明！該暴君已離開，他終於將為他的罪行面對正義」。

美國總統川普3日稍早已發文說，美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。川普說，詳情稍後將公布，美東時間3日上午11時（台灣時間4日凌晨0時）將在佛州海湖莊園舉行記者會。

法新社3日報導，委國已指控美國在3日凌晨發動一連串空襲，襲擊委國民眾居住地區，並宣布將大規模部署軍事資源。

委國國防部長帕屈諾在社媒分享的影片聲明說，入侵的美軍褻瀆委國國土，甚至使用飛彈和從戰鬥直升機發射的火箭襲擊平民居住區，委國將大規模部署所有陸地、空中、海上、河流和飛彈能力以從事全面防禦。

委內瑞拉首都3日凌晨冒出火光和濃煙，上空可見幾架直升機。路透
委內瑞拉首都3日凌晨冒出火光和濃煙，上空可見幾架直升機。路透

委內瑞拉 美國 馬杜洛 魯比歐 川普 美軍 空襲

