美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統：不知總統夫婦下落

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）和委內瑞拉總統馬杜洛（右）組圖。法新社
美國總統川普（左）和委內瑞拉總統馬杜洛（右）組圖。法新社

路透3日引述一位美國官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美國精銳特種部隊抓獲。美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報導也說，馬杜洛已遭美國三角洲部隊（Delta Force）捕抓。

委國副總統羅德里格斯已向委國國營電視台說，委國政府不知道馬杜洛和其夫人的下落。

美國總統川普3日稍早已發文說，美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。川普也說，相關詳情稍後將公布，美東時間3日上午11時（台灣時間4日凌晨0時）將在佛州海湖莊園舉行記者會。

委內瑞拉首都傳爆炸聲！美FAA指「軍事行動釀風險」 飛機禁航委國領空

馬杜洛稱願與美國商談反毒 對CIA空襲事件暫不置評

川普政府對委內瑞拉石油業實施新制裁 擴大對馬杜洛政權施壓

影／秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、帶離委國

美國總統川普3日在真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國遣送...

委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

路透3日報導，委內瑞拉政府說，委國總統馬杜洛已宣布全國緊急狀態。美國哥倫比亞廣播公司記者稍早在社群媒體X引述美國官員透露...

委內瑞拉首都傳爆炸聲！美FAA指「軍事行動釀風險」 飛機禁航委國領空

委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響，美國聯邦航空總署（FAA）今天以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，...

川普下令攻擊委內瑞拉！馬杜羅政權恐不保？

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨，首都卡拉卡斯（Caracas）傳出至少7次劇烈爆炸聲，境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示，這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅，過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象，此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權？

都是美國惹的禍？委內瑞拉為何會失敗

當前的委內瑞拉不只是一個「失敗國家」還陷入嚴重的人道主義危機，從元月底至今陷入「兩個總統」紛爭：一個是由已故總統查維茲（Hugo Chávez）病逝前欽點的總統馬杜羅（Nicolás Maduro），另一個是當前美歐國家支持的「代總統」瓜伊多（Juan Guaidó）。

