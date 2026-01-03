聽新聞
美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統：不知總統夫婦下落
路透3日引述一位美國官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美國精銳特種部隊抓獲。美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報導也說，馬杜洛已遭美國三角洲部隊（Delta Force）捕抓。
委國副總統羅德里格斯已向委國國營電視台說，委國政府不知道馬杜洛和其夫人的下落。
美國總統川普3日稍早已發文說，美國已成功對委國及馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國帶離，此次行動是與美國執法部門共同進行。川普也說，相關詳情稍後將公布，美東時間3日上午11時（台灣時間4日凌晨0時）將在佛州海湖莊園舉行記者會。
