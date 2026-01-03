聽新聞
委內瑞拉首都傳爆炸聲！美FAA指「軍事行動釀風險」 飛機禁航委國領空
委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響，美國聯邦航空總署（FAA）今天以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，禁止美國飛機在委內瑞拉領空以任何高度飛行。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，FAA美東時間3日凌晨約1時發布4則飛航公告（NOTAM），分別是委內瑞拉周圍的聖胡安（San Juan）、千里達（Piarco）、邁格狄亞（Maiquetia）以及古拉索（Curacao）4個飛航情報區。
FAA並未說明有哪些軍隊參與這些行動。
委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）傳出巨大爆炸聲響並竄出濃煙，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。
美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，川普政府今天稍早下令對委內瑞拉境內包含軍事設施在內的目標發動攻擊。
