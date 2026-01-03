快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

委內瑞拉首都傳爆炸聲！美FAA指「軍事行動釀風險」 飛機禁航委國領空

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響。圖／法新社

委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響，美國聯邦航空總署（FAA）今天以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，禁止美國飛機在委內瑞拉領空以任何高度飛行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FAA美東時間3日凌晨約1時發布4則飛航公告（NOTAM），分別是委內瑞拉周圍的聖胡安（San Juan）、千里達（Piarco）、邁格狄亞（Maiquetia）以及古拉索（Curacao）4個飛航情報區。

FAA並未說明有哪些軍隊參與這些行動。

委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）當地時間3日凌晨2時（台灣時間下午2時）傳出巨大爆炸聲響並竄出濃煙，現場可聽見疑似飛機掠過上空的轟鳴聲。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天宣布國家進入緊急狀態，以因應所謂美國對於卡拉卡斯的「極為嚴重軍事侵略」。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述美國官員說法報導，川普政府今天稍早下令對委內瑞拉境內包含軍事設施在內的目標發動攻擊。

川普下令攻擊委內瑞拉！馬杜羅政權恐不保？

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨，首都卡拉卡斯（Caracas）傳出至少7次劇烈爆炸聲，境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示，這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅，過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象，此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權？

都是美國惹的禍？委內瑞拉為何會失敗

當前的委內瑞拉不只是一個「失敗國家」還陷入嚴重的人道主義危機，從元月底至今陷入「兩個總統」紛爭：一個是由已故總統查維茲（Hugo Chávez）病逝前欽點的總統馬杜羅（Nicolás Maduro），另一個是當前美歐國家支持的「代總統」瓜伊多（Juan Guaidó）。

