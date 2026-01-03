快訊

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、帶離委國

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普，攝於去年5月24日。路透
美國總統川普，攝於去年5月24日。路透

美國總統川普3日在真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國遣送出境。川普聲稱，此次行動是與美國執法部門共同進行。

川普也說，相關詳情稍後將公佈，美東時間3日上午11時將在佛州海湖莊園舉行記者會。

【中央社／華盛頓3日綜合外電報導】

美國總統川普在社群媒體宣布，美國已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）夫婦，兩人被押送離境。川普說會舉行記者會說明相關細節與委國局勢。

川普在「真實社群」（Truth Social）貼文：「美國已成功對委內瑞拉及其領導人、總統馬杜洛（NicolasMaduro）發動一場大規模打擊。馬杜洛及其妻已被捕，並被押送離境。本次行動由美國執法機關聯合完成。後續會公布細節。上午11時（台北時間4日零時）會在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會。感謝各位對此事的關注！」

多家外媒稍早發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些市內出現停電。

稍早前委國通信發表聲明，聲明裡馬杜洛指控美國對委內瑞拉發動軍事攻擊。但從爆炸發生以來，委國政府只在所有電視頻道與廣播同步播出由記者宣讀的官方聲明，譴責這起攻擊行動，後來防長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）有公開出面譴責美國攻擊。

在接受紐時簡短電訪時，川普讚揚這次成功逮捕馬杜洛的行動，說「這背後有大量周密規畫，還有許多非常、非常出色的部隊與優秀人員，老實說，這是一場非常精彩的行動」。

當被問及行動是否有國會授權及委內瑞拉接下來的走向時，川普表示將在稍晚的記者會統一回覆。

紐時指若依委內瑞拉憲法，馬杜洛失勢後權力將移轉給主掌經濟政策的現任副總統羅德里格斯（DelcyRodriguez），但鑒於當前情勢複雜，委內瑞拉將由誰掌權仍不明朗。

委內瑞拉反對派過去主張，真正的合法總統是流亡海外的政治人物龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）。

川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年10月時曾說，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。

圖為委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子。圖／美聯社資料照
圖為委內瑞拉總統馬杜洛與其妻子。圖／美聯社資料照

