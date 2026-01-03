快訊

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

傳川普下令空襲委內瑞拉 委國政府轟美國「軍事侵略」

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉卡拉卡斯最大軍事基地提烏納要塞3日在一連串爆炸後，可見火光竄出。法新社
委內瑞拉卡拉卡斯最大軍事基地提烏納要塞3日在一連串爆炸後，可見火光竄出。法新社

路透和法新社3日報導，委內瑞拉總統馬杜洛的政府3日稍早聲明表示，委國拒絕接受美國的「軍事侵略」。

⭐2025總回顧

上述聲明指稱，委國首都卡拉卡斯及米蘭達州、阿拉瓜州和拉圭拉州都發生攻擊事件；馬杜洛已為此宣布全國緊急狀態，並呼籲相關社會和政治勢力「啟動動員計畫」。該聲明也說，「委國拒絕、不接受並向國際社會譴責美國現任政府，對委國領土和人民犯下的極嚴重軍事侵略」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）記者稍早在社群媒體X引述幾位美國官員透露，美國總統川普已下令空襲委國軍事設施等地。

委內瑞拉 美國 川普 馬杜洛 空襲

延伸閱讀

委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

川普不顧醫囑長期服高劑量阿斯匹靈 紐時訪2位醫師這麼看

川普放話「上膛待命」營救伊朗示威群眾 美官員：僅強烈警告

共軍軍演後美方反應受矚 學者分析：川普低調回應背後有這盤算

相關新聞

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、帶離委國

美國總統川普3日在真實社群發文說，美國已成功對委內瑞拉及委國總統馬杜洛發動大規模襲擊，馬杜洛及其夫人已被抓獲並從委國遣送...

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統：不知總統夫婦下落

路透3日引述一位美國官員報導，委內瑞拉總統馬杜洛已遭美國精銳特種部隊抓獲。美媒哥倫比亞廣播公司（CBS）報導也說，馬杜洛...

委內瑞拉疑遭美空襲 總統馬杜洛宣布「國家進入緊急狀態」

路透3日報導，委內瑞拉政府說，委國總統馬杜洛已宣布全國緊急狀態。美國哥倫比亞廣播公司記者稍早在社群媒體X引述美國官員透露...

委內瑞拉首都傳爆炸聲！美FAA指「軍事行動釀風險」 飛機禁航委國領空

委內瑞拉首都卡拉卡斯今天凌晨傳出爆炸聲伴隨多起巨響，美國聯邦航空總署（FAA）今天以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，...

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美國共和黨籍猶他州聯邦參議員李麥克3日稍早在社媒X發文說，他已與美國國務卿魯比歐通話，魯比歐表示既然委內瑞拉總統馬杜洛已...

川普下令攻擊委內瑞拉！馬杜羅政權恐不保？

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨，首都卡拉卡斯（Caracas）傳出至少7次劇烈爆炸聲，境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊，總統馬杜羅（Nicolás Maduro）正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示，這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅，過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象，此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。