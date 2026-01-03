快訊

美媒：川普下令空襲委內瑞拉軍事設施 首都傳至少7聲爆炸、有飛機飛過

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉首都卡拉卡斯3日聽見爆炸和飛機低空飛過聲音，卡洛塔（La Carlota）機場可見煙霧。圖／美聯社
委內瑞拉首都卡拉卡斯3日聽見爆炸和飛機低空飛過聲音，卡洛塔（La Carlota）機場可見煙霧。圖／美聯社

路透3日引述哥倫比亞廣播公司（CBS）記者賈可布斯（Jennifer Jacobs）在社群媒體X的發文報導，幾位美國官員說，美國總統川普已下令空襲委內瑞拉的軍事設施等地。

賈可布斯也指出，幾位美國川普政府官員已獲悉委國首都卡拉卡斯當天傳出爆炸和飛機從上空飛過的報導。白宮和五角大廈未立即回應路透置評請求。

美聯社3日報導，委內瑞拉時間當天凌晨2時（台灣時間同日下午2時）左右，卡拉卡斯聽見至少7次爆炸及飛機低空飛行的聲響。委國政府尚未對此做回應。

紐約時報報導，目擊者指出，位於卡拉卡斯市中心的蒂烏納堡（Fort Tiuna）軍事基地持續傳出特別猛烈的爆炸聲。這座龐大的軍事基地是委內瑞拉高階軍事將領及眾多政府高層官員的駐地。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，爆炸原因暫不清楚。CNN在卡拉卡斯的記者在爆炸後可聽見飛機聲響，該市數個地方斷電。CNN取得並核實的影片顯示，在城市燈光下，兩股煙霧竄升至夜空中，其中一股煙霧底部泛著橘光，隨後另一處可見短暫閃過一陣光，接著傳來一聲沉悶巨響。

CNN引述委國媒體報導，卡拉卡斯以北的拉圭拉州、該國沿岸及米蘭達州（Miranda）沿岸城市伊格羅特都可聽見爆炸。

此前，美軍近期一直在委國周邊海域空襲涉嫌走私毒品的船隻。2日，委國表示願意與美國就打擊毒品走私達成協議進行談判。委國總統馬杜洛也在1日播出的一段預錄採訪說，美國希望透過8月以來的施壓行動迫使委國政權更替，並獲取其豐富的石油。

「美國總統川普下令襲擊委內瑞拉。」委內瑞拉在當地時間1月3日凌晨,首都卡拉卡斯(Caracas)傳出至少7次劇烈爆炸聲,境內多個州的民用與軍事設施遭到攻擊,總統馬杜羅(Nicolás Maduro)正式宣佈全國進入緊急狀態。美國已經正式對外表示,這是總統川普親自下令對委內瑞拉發動攻擊。繼承強人威權政治的委內瑞拉總統馬杜羅,過去一直是委國反對派和華府欲除之而後快的必殺對象,此次攻擊行動是否有可能動搖馬杜羅政權?

