共軍環台軍演 歐學者：施壓台灣、秀武力和安撫內部

中國解放軍日前發動環台軍事演習，歐洲學者分析，此舉除了持續對台施壓、對外展示軍事能力之外，也意在回應美日近期動態，並在共軍人事異動後安撫內部。

共軍2025年12月29日發動「正義使命-2025」環台軍演，包含實彈射擊。

法國戰略研究基金會（FRS）亞洲部門負責人倪雅玲（Valérie Niquet）接受法國電視台（France TV）訪問時說，這不是中國第一次向台灣施壓，大概也不會是最後一次，中國將愈來愈常採取施壓手段，畢竟實際入侵要付出很大代價，風險也很高；此外，這也可向台灣和其他國家展示中國發展中的軍事能力。

節目播放共軍東部戰區日前發布以人工智慧（AI）生成的影片片段，內容呈現陸海空多種無人機具，甚至有持槍機器人。

倪雅玲說，中方想展現其在AI、無人機、人形機器人方面的高科技能力，影片還帶有一些科幻色彩，令人懷疑這是寫實的實際能力，或只是一場秀。

美國總統川普在共軍展開軍演後說，中國國家主席習近平未告知他任何事，但他並不擔心。

倪雅玲不認為中國很快就會入侵台灣，但美國展現不太可靠的一面會很危險，因為這或許會讓中國認為可以採取行動、美國最終只會袖手旁觀，而錯誤解讀美國行動，可能導致原本未預期的情勢升級，非常危險。

英國諾丁罕大學（Nottingham University）學者蘇利文（Jonathan Sullivan）接受法國24台（France 24）訪問時指出，這次演習是陸海空及火箭部隊聯合行動，因此別具意義，但整體來說，「中國軍方並未展示以往沒展示過的東西」。

美國政府於2025年12月17日宣布，國務院批准對台軍售8案，總額逾111億美元。蘇利文說，中方可能認為這是一種「背叛」。

另外，日本首相高市早苗2025年11月在國會議員提出「台灣有事」質詢時表示，若動用戰艦伴隨武力使用，「有可能構成（日本）存亡危機事態」，但仍要視實際情況而定。

英國倫敦國王學院（King's College）專家列奧尼（Zeno Leoni）表示，中方將此一說法視為日本揚言要在衝突發生時介入，這是中國無法接受的事。

瑞士蘇黎世大學（University of Zurich）兩岸關係研究主任高喜明（Simona Grano）指出，高市早苗的言論加上美國軍售案，「這些日益明顯的外部干預，對於堅稱台灣問題屬於內部性質的中國外交敘事來說，是一種挫敗」。

高喜明說，中國軍方也需要安撫大眾、建立信心。共軍東部戰區前任司令員林向陽因涉貪被開除黨籍、軍籍，政治委員劉青松也「消失」，這次軍演是新任司令員楊志斌的首次重大考驗；大規模軍演「能讓中國民眾看到軍事指揮體系強大，醜聞已經過去」。

蘇利文則認為，軍方「清洗」行動引發西方國家對習近平掌控軍隊能力的揣測，中方此時舉行大規模軍演意在摒除外界猜疑。